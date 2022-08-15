Станцию метро «Электросила» в Петербурге закроют на полгода

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала ордер на складирование материалов и оборудования для капремонта эскалаторов станции метро «Электросила». Об этом ведомство сообщает 15 августа в своем паблике «ВКонтакте».



Работы, согласно документу, могут проводиться с 6 октября 2022 года по 17 апреля 2023 года. ГУП «Петербургский метрополитен», который является заказчиком и производителем работ, подтвердил «Фонтанке», что речь идет о полном закрытии станции. Однако точная дата закрытия вестибюля пока неизвестна.

