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    Станцию метро «Электросила» в Петербурге закроют на полгода

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    1 комментарий

    Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала ордер на складирование материалов и оборудования для капремонта эскалаторов станции метро «Электросила». Об этом ведомство сообщает 15 августа в своем паблике «ВКонтакте».

    Работы, согласно документу, могут проводиться с 6 октября 2022 года по 17 апреля 2023 года. ГУП «Петербургский метрополитен», который является заказчиком и производителем работ, подтвердил «Фонтанке», что речь идет о полном закрытии станции. Однако точная дата закрытия вестибюля пока неизвестна.

    Весной текущего года на заседании Градостроительного совета города был представлен эскизный проект обновленного вестибюля «Электросилы», который разработали «Трансэкопроект» совместно с ООО «Архитектурная мастерская Сахновского».

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    Комментарии 1

    piterez15 Авг 2022 в 20:51
    Теперь понятно, как нарисовали 89 новых станций... Если 89 вначале закрыть, а потом открыть, то фокус у факира удался...
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