Беглов снова рекомендует носить маски в общественных местах

Петербуржцам стоит надеть маски в общественных местах. С такой рекомендацией выступил губернатор Александр Беглов.



Как рассказал Беглов в традиционном радиообращении 15 августа, пандемия не закончилась, а «ковид — опасное и коварное и заболевание». Поэтому лучше поберечься.



«Рекомендую носить маску в общественных местах», — заявил Александр Беглов.



Он также напомнил, что в Петербурге продолжается кампания по вакцинации от коронавируса, и отметил, что «лучше сделать прививку и обезопасить себя и своих родных, близких, коллег по работе».

