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    Беглов снова рекомендует носить маски

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    COVID-19

    Беглов снова рекомендует носить маски в общественных местах

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    2 комментария

    Петербуржцам стоит надеть маски в общественных местах. С такой рекомендацией выступил губернатор Александр Беглов.

    Как рассказал Беглов в традиционном радиообращении 15 августа, пандемия не закончилась, а «ковид — опасное и коварное и заболевание». Поэтому лучше поберечься.

    «Рекомендую носить маску в общественных местах», — заявил Александр Беглов.

    Он также напомнил, что в Петербурге продолжается кампания по вакцинации от коронавируса, и отметил, что «лучше сделать прививку и обезопасить себя и своих родных, близких, коллег по работе».

    На прошлой неделе Беглов сказал, что эпидемическая ситуация ухудшается и напомнил, что в Петербурге действует рекомендательный режим ношения масок.

    Какая вакцина защитит от «дельтакрона», «кентавра» и прочих новых штаммов и где сделать прививку — читайте в разборе «Фонтанки».

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    Комментарии 2

    trianon212815 Авг 2022 в 19:27
    Тогда точно не будут носить. Активнутопротивного слушать - себя не уважать!
    +0−0
    Dmitry Antonov15 Авг 2022 в 19:24
    Радиообращение? В 21 веке?
    +1−0
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