Беглов снова рекомендует носить маски в общественных местах

Петербуржцам стоит надеть маски в общественных местах. С такой рекомендацией выступил губернатор Александр Беглов.
Как рассказал Беглов в традиционном радиообращении 15 августа, пандемия не закончилась, а «ковид — опасное и коварное и заболевание». Поэтому лучше поберечься.
«Рекомендую носить маску в общественных местах», — заявил Александр Беглов.
Он также напомнил, что в Петербурге продолжается кампания по вакцинации от коронавируса, и отметил, что «лучше сделать прививку и обезопасить себя и своих родных, близких, коллег по работе».
На прошлой неделе Беглов сказал, что эпидемическая ситуация ухудшается и напомнил, что в Петербурге действует рекомендательный режим ношения масок.
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