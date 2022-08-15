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    В петербургском метро объяснили, почему «откусили» вагоны на фиолетовой линии. Это только часть большой рокировки

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    23 комментария

    На Фрунзенско-Приморской линии петербургского метро с 1 сентября вместо восьмивагонных будут ходить только семивагонные составы. Дополнительные колеса нужны на других участках.

    Как гласит объявление в подземке, в августе на этой линии (она же пятая и фиолетовая) можно будет увидеть составы обоих типов, а с осени — только «короткие». На профильных форумах появились предположения о нехватке запчастей, однако в самом метро говорят, что отталкивались от пассажиропотока. Аналитика за 2019–2022 годы показала, что пятая линия является наименее загруженной, средняя наполняемость вагонов в часы пик — 108 чел./ваг. Это означает, что запас провозной способности остается как при восьмивагонном, так и при семивагонном формировании. «Переход на эксплуатацию составов семивагонного формирования на Линии 5 обусловлен оптимизацией (обоснованностью) затрат метрополитена по обеспечению выполнения заданных объемов перевозок пассажиров», — пояснили в пресс-службе.

    В то же время высвобождаемые вагоны с фиолетовой линии передаются на Московско-Петроградскую (она же вторая и синяя). А уже с нее составы серии «Юбилейный» передаются на Невско-Василеостровскую (третья и зеленая).

    В пресс-службе петербургского метро отметили, что по мере реализации программы по модернизации подвижного состава (закупка 950 вагонов) на фиолетовой линии произойдет возврат к восьмивагонному формированию. Был и второй вариант — сокращать не число вагонов, а количество составов, но тогда интервалы ожидания были бы непривычно большими для пассажиров.

    Кроме того, принято решение между пиками загрузки изменить график движения поездов на пятой линии. Днем в течение трех часов каждый третий состав будут уводить с маршрута на «Международной», дальше в сторону станции «Шушары» он не поедет. Напомним, участок «Проспект Славы» — «Шушары» был открыт в 2019 году, это последние на данный момент запущенные в городе станции.

    «Фонтанка» подробно писала о программе закупки 950 вагонов для петербургского метро почти за 100 млрд рублей. Средства выделит Фонд национального благосостояния, производителем выступит «Трансмашхолдинг», город будет брать вагоны в многолетний лизинг. Дизайн первой партии для Кировско-Выборгской линии (она же первая и красная) уже известен.

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    Комментарии 22

    Klaus_Nesanta15 Авг 2022 в 15:14
    с 1 сентября традиционно увеличивается количество пассажиров в метро - дети, родители, студенты... Именно к этой дате приурочено сокращение количества вагонов.
    +0−0
    Чип_и_Дейл15 Авг 2022 в 15:00
    Ух здорово! 950 новых вагонов закупят! 89 новых станций построят! Вот заживём!!!
    +0−0
    Заливщик голосовых планок15 Авг 2022 в 14:56
    Можно ещё одно ноу-хау у маршруточников перенять - не отправлять составы от конечных станций до полного заполнения состава. :)
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