В петербургском метро объяснили, почему «откусили» вагоны на фиолетовой линии. Это только часть большой рокировки

На Фрунзенско-Приморской линии петербургского метро с 1 сентября вместо восьмивагонных будут ходить только семивагонные составы. Дополнительные колеса нужны на других участках.



Как гласит объявление в подземке, в августе на этой линии (она же пятая и фиолетовая) можно будет увидеть составы обоих типов, а с осени — только «короткие». На профильных форумах появились предположения о нехватке запчастей, однако в самом метро говорят, что отталкивались от пассажиропотока. Аналитика за 2019–2022 годы показала, что пятая линия является наименее загруженной, средняя наполняемость вагонов в часы пик — 108 чел./ваг. Это означает, что запас провозной способности остается как при восьмивагонном, так и при семивагонном формировании. «Переход на эксплуатацию составов семивагонного формирования на Линии 5 обусловлен оптимизацией (обоснованностью) затрат метрополитена по обеспечению выполнения заданных объемов перевозок пассажиров», — пояснили в пресс-службе.

