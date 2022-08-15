До конца распродажи IKEA осталось несколько часов

Компания IKEA собирается завершить онлайн-распродажу своих товаров сегодня, 15 августа, в 20:00. Это касается как корпоративных клиентов, так и частных покупателей.



«Магазины ИКЕА останутся закрытыми и будут работать только на выдачу оформленных заказов, а также возврат и обмен товаров. Все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время. Сейчас вы можете купить наши товары онлайн. Личный кабинет и список покупок недоступны. Рекомендуем добавлять товары непосредственно в корзину», — говорится на сайте компании.

