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    До конца распродажи IKEA осталось несколько часов

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    3 комментария

    Компания IKEA собирается завершить онлайн-распродажу своих товаров сегодня, 15 августа, в 20:00. Это касается как корпоративных клиентов, так и частных покупателей.

    «Магазины ИКЕА останутся закрытыми и будут работать только на выдачу оформленных заказов, а также возврат и обмен товаров. Все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время. Сейчас вы можете купить наши товары онлайн. Личный кабинет и список покупок недоступны. Рекомендуем добавлять товары непосредственно в корзину», — говорится на сайте компании.

    В Петербурге, где есть две «ИКЕИ», можно и заказать доставку, и воспользоваться самовывозом. Это относится ко всем городам, в которых были магазины IKEA (Москва, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа). Кроме них, доставка осуществляется в Волгоград, Воронеж, Пензу, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Ульяновск и Челябинск.

    Распродажа началась в июле, на несколько дней позже, чем планировалось. Многие покупатели столкнулись с трудностями. Причину задержки IKEA не комментировала.

    10 августа стало известно, что завод «Икеа Индастри Тихвин» в Ленинградской области возобновит работу с 1 сентября, но уволит половину сотрудников.

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    Комментарии 3

    E .SladkiBubalehhh15 Авг 2022 в 09:47
    Обратно дороги нет , сожжена , скатертью дорога …..
    +0−1
    27743490215 Авг 2022 в 09:45
    Вероятно IKEA свои поставленные задачи решила. Товарные остатки распроданы с минимальными затратами. Негативные ассоциации? Да бросьте, когда компания вернётся - она вернётся на ура. Особенно когда покупатель изголодается.
    +0−0
    Huga Birchtree15 Авг 2022 в 08:40
    А она была, эта распродажа? Икеа молодцы! Отличный пример того, как действительно нужно уходить с рынка и сжечь все мосты. Кампания по оставлению после себе только негативных ассоциаций, пиар отделом проведена на 10 баллов из 5. Всем премию!
    +0−3
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