До конца распродажи IKEA осталось несколько часов

Компания IKEA собирается завершить онлайн-распродажу своих товаров сегодня, 15 августа, в 20:00. Это касается как корпоративных клиентов, так и частных покупателей.
«Магазины ИКЕА останутся закрытыми и будут работать только на выдачу оформленных заказов, а также возврат и обмен товаров. Все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время. Сейчас вы можете купить наши товары онлайн. Личный кабинет и список покупок недоступны. Рекомендуем добавлять товары непосредственно в корзину», — говорится на сайте компании.
В Петербурге, где есть две «ИКЕИ», можно и заказать доставку, и воспользоваться самовывозом. Это относится ко всем городам, в которых были магазины IKEA (Москва, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа). Кроме них, доставка осуществляется в Волгоград, Воронеж, Пензу, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Ульяновск и Челябинск.
Распродажа началась в июле, на несколько дней позже, чем планировалось. Многие покупатели столкнулись с трудностями. Причину задержки IKEA не комментировала.
10 августа стало известно, что завод «Икеа Индастри Тихвин» в Ленинградской области возобновит работу с 1 сентября, но уволит половину сотрудников.