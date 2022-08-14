«Те, кто играют с огнём, погибнут от него». В Китае прокомментировали визит пяти членов Конгресса США на Тайвань

Власти КНР настоятельно призывают Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела страны и придерживаться политики «одного Китая». Об этом в соцсетях вечером 14 августа написал спецпредставитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин.
«Это очень опасный ход, который похож на игру с огнём. А те, кто играют с огнём, погибнут от него, — цитирует Сяомина РИА Новости. — Мы настоятельно призываем соответствующие страны придерживаться политики «одного Китая», надлежащим образом решать вопросы, связанные с Тайванем, а также прекратить вмешательство во внутренние дела Пекина».
Так китайский дипломат прокомментировал новую поездку американских конгрессменов на Тайвань. Ранее СМИ сообщили, что визит делегации конгресса США во главе с сенатором Эдом Марки в Тайбэй 14 и 15 августа проходит в рамках более крупного визита в Индо-Тихоокеанский регион.
Лю Сяомин по этому поводу добавил, что «любой, кто попытается воспрепятствовать воссоединению Китая, столкнётся с «великой стальной стеной», выкованной руками более 1,4 миллиарда жителей страны».
«Фонтанка» писала, что ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавней поездки туда спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. После этого, армия Китая начала масштабные учения вокруг Тайваня. Подробнее о событии и его последствиях читайте здесь.