«Те, кто играют с огнём, погибнут от него». В Китае прокомментировали визит пяти членов Конгресса США на Тайвань

Власти КНР настоятельно призывают Вашингтон прекратить вмешательство во внутренние дела страны и придерживаться политики «одного Китая». Об этом в соцсетях вечером 14 августа написал спецпредставитель правительства КНР по делам Корейского полуострова Лю Сяомин.



«Это очень опасный ход, который похож на игру с огнём. А те, кто играют с огнём, погибнут от него, — цитирует Сяомина РИА Новости. — Мы настоятельно призываем соответствующие страны придерживаться политики «одного Китая», надлежащим образом решать вопросы, связанные с Тайванем, а также прекратить вмешательство во внутренние дела Пекина».

