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    Армия Китая начала масштабные учения вокруг Тайваня

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    Армия КНР приступила к проведению масштабных военных учений с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Об этом в четверг, 4 августа, сообщило Центральное телевидение Китая.

    Учения, по данным телеканала, начались в 7:00 по мск. Они продлятся до полудня 7 августа.

    Новость дополняется.

    Ранее в МИД КНР заявили, что Китай примет все меры для защиты суверенитета и территориальной целостности в ответ на прилет спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Самолет с ней сел на Тайване в 17:45 мск во вторник, 2 августа.

    Подробнее о ситуации на Тайване и почему Китай выступает решительно против визита туда Пелоси и грозит жестким ответом, читайте и смотрите здесь.

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