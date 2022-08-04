Армия Китая начала масштабные учения вокруг Тайваня

Армия КНР приступила к проведению масштабных военных учений с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Об этом в четверг, 4 августа, сообщило Центральное телевидение Китая.



Учения, по данным телеканала, начались в 7:00 по мск. Они продлятся до полудня 7 августа.



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