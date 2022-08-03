Пелоси: США могут заключить торговое соглашение с Тайванем

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в ходе совместной с главой администрации острова Цай Инвэнь пресс-конференции, трансляцию которой утром 3 августа вели тайваньские СМИ, заявила, что в ближайшее время США могут заключить торговое соглашение с Тайванем.



«Мы обсудили торговое соглашение, которое может быть заключено, причём скоро», — сообщила Пелоси (цитата по РИА Новости).



Напомним, ранее в МИД КНР заявили, что Китай примет все меры для защиты суверенитета и территориальной целостности в ответ на прилёт Нэнси Пелоси на Тайвань. Армия КНР находится в режиме повышенной боеготовности, заявили в министерстве обороны Китая.

