    Пробки

    3/10

    usd60.16eur61.27
    Полет ПелосиCколько платят студентамНовая цена ОСАГООбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Пелоси: США могут заключить торговое соглашение с Тайванем

    1520
    3 комментария

    Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в ходе совместной с главой администрации острова Цай Инвэнь пресс-конференции, трансляцию которой утром 3 августа вели тайваньские СМИ, заявила, что в ближайшее время США могут заключить торговое соглашение с Тайванем.

    «Мы обсудили торговое соглашение, которое может быть заключено, причём скоро», — сообщила Пелоси (цитата по РИА Новости).

    Напомним, ранее в МИД КНР заявили, что Китай примет все меры для защиты суверенитета и территориальной целостности в ответ на прилёт Нэнси Пелоси на Тайвань. Армия КНР находится в режиме повышенной боеготовности, заявили в министерстве обороны Китая.

    Позднее в Китае не исключили возможного военного варианта развития событий, связанных с Тайванем.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий
    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close