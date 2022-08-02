Китайская армия анонсировала учения у Тайваня после приезда Пелоси

«Народно-освободительная армия Китая находится в состоянии повышенной готовности и проведет ряд целенаправленных военных мероприятий, будет решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность, а также решительно препятствовать внешнему вмешательству и попыткам сепаратистов организовать «независимость Тайваня», — сказал представитель минобороны КНР У Цянь (цитата по сайту центрального телевидения Китая).

Армия КНР находится в режиме повышенной боеготовности. Об этом 2 августа заявили в министерстве обороны Китая.

В ведомстве также отметили, что действия США направляют ошибочный сигнал силам, которые выступают за независимость Тайваня. Эти действия, по словам военного ведомства КНР, крайне опасны и приведут к тяжелым последствиям.



Восточная зона боевого командования армии КНР сообщила, что проведет ряд авиационных и морских учений вокруг острова Тайвань с 4 по 7 августа. По данным СМИ, Китай проведет испытания ракеты с неядерной боевой частью.

