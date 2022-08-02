    Пробки

    2/10

    usd60.16eur61.27
    Полет ПелосиCколько платят студентамНовая цена ОСАГООбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Китайская армия анонсировала учения у Тайваня после приезда Пелоси

    1979
    4 комментария

    Армия КНР находится в режиме повышенной боеготовности. Об этом 2 августа заявили в министерстве обороны Китая.

    «Народно-освободительная армия Китая находится в состоянии повышенной готовности и проведет ряд целенаправленных военных мероприятий, будет решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность, а также решительно препятствовать внешнему вмешательству и попыткам сепаратистов организовать «независимость Тайваня», — сказал представитель минобороны КНР У Цянь (цитата по сайту центрального телевидения Китая).

    В ведомстве также отметили, что действия США направляют ошибочный сигнал силам, которые выступают за независимость Тайваня. Эти действия, по словам военного ведомства КНР, крайне опасны и приведут к тяжелым последствиям.

    Восточная зона боевого командования армии КНР сообщила, что проведет ряд авиационных и морских учений вокруг острова Тайвань с 4 по 7 августа. По данным СМИ, Китай проведет испытания ракеты с неядерной боевой частью.

    Зоны учений КНР
    Зоны учений КНРФото: Центральное телевидение Китая
    ПоделитьсяПоделиться

    Ранее в МИД КНР заявили, что Китай примет все меры для защиты суверенитета и территориальной целостности в ответ на прилет спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Самолет с ней сел на Тайване в 17:45 мск.

    Зоны учений КНР
    Зоны учений КНРФото: Центральное телевидение Китая

    Подробнее о ситуации на Тайване и почему Китай выступает решительно против визита туда Пелоси и грозит жестким ответом, читайте и смотрите здесь.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий
    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close