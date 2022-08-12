В правительстве не разрешили кинотеатрам «пиратить» Голливуд и дадут им деньги

В правительстве не одобрили одностороннюю «легализацию» украденного голливудского кино, но пообещали выделить финансовую помощь кинотеатрам. Об этом 12 августа сообщил «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на собственные источники.
С просьбой разрешить прокат фильмов голливудских студий, которые ушли из России после 24 февраля, обратилась к правительству Ассоциация владельцев кинотеатров. Вместо этого кинопрокатчикам окажут финансовую поддержку. По информации издания, деньги поступят в конце 2022 или в начале 2023 года.
Как ранее сообщала «Фонтанка», из-за катастрофического падения доходов кинотеатры обращались к правительству с просьбой выделить им субсидии на 4 миллиарда рублей, но получили отказ.
В правительстве обсуждалась возможность «параллельного импорта» кино для сохранения жизнеспособности кинотеатров.
1 августа объединённая сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» заявили о планах запустить сдвоенные показы, на которых зарубежное кино без прокатного удостоверения бы шло в качестве «предсеансового обслуживания», но отказались от этой идеи.