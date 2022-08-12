В правительстве не разрешили кинотеатрам «пиратить» Голливуд и дадут им деньги

В правительстве не одобрили одностороннюю «легализацию» украденного голливудского кино, но пообещали выделить финансовую помощь кинотеатрам. Об этом 12 августа сообщил «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на собственные источники.



С просьбой разрешить прокат фильмов голливудских студий, которые ушли из России после 24 февраля, обратилась к правительству Ассоциация владельцев кинотеатров. Вместо этого кинопрокатчикам окажут финансовую поддержку. По информации издания, деньги поступят в конце 2022 или в начале 2023 года.

