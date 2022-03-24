Владельцы кинотеатров попросили у власти 4 миллиарда рублей, чтобы выжить без Голливуда пару месяцев

«Задача кинотеатров сейчас — продержаться в апреле и мае», — сказал он. Исаев сравнил нынешние времена с ситуацией, в которой оказались кинотеатры во время пандемии.

Ассоциация владельцев кинотеатров попросила у правительства поддержать их деятельность в условиях резкого спада посещаемости кинотеатров. Для того, чтобы продержаться на время отсутствия в прокате голливудских новинок, кинотеатрам понадобятся 4,2 млрд рублей. Об этом 23 марта рассказал «Бюллетеню кинопрокатчика» генеральный директор компании Comscore в России и СНГ Роман Исаев

«Тогда киноиндустрии в целом было выделено 4,2 миллиарда рублей, половина из которых ушла кинотеатрам, половина — продюсерам. На этот раз АВК запросила у правительства полную сумму в размере 4,2 миллиарда рублей, — сказал Исаев.



Если кинотеатры выживут, уверен он, фильмы российских производителей и так получат прибыль в условиях отсутствия конкуренции.



Названная сумма поможет только на первом этапе. Эксперт считает, что до конца года кинотеатрам потребуется от государства около 10 млрд рублей прямой поддержки.



«Если государство сможет выделить 10 миллиардов кинотеатрам, тогда они смогут остаться местами, где в будущем продолжат показывать российское кино. А в следующие годы эта сумма должна быть еще больше, так как потребуется возместить три четверти потерянного голливудского бокс-офиса», — сказал Исаев в прямом эфире.



23 марта стало известно, что в Петербурге закрылся кинотеатр сети «Мираж синема», расположенный в ТРК «Атлантик Сити».



3 марта Ассоциация владельцев кинотеатров обращалась к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой выделить прямую субсидию кинотеатрам «в объеме и по методике 2020 года». Они мотивировали свое обращение тем, что голливудские киностудии отменили прокат картин в России, и одновременно прекращена поставка кинооборудования и комплектующих, необходимых для демонстрации фильмов.

