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    «Нагрузки колоссальные». Глава Минспорта прокомментировал смерть юного хоккеиста в Петербурге

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    Министр спорта РФ Олег Матыцин призвал усилить медицинский контроль за состоянием здоровья спортсменов, особенно детей. Так он прокомментировал сообщения о смерти 14-летнего хоккеиста юношеской команды СКА во время тренировки в Петербурге.

    Матыцин отметил, что это уже не первый случай смерти в детско-юношеском хоккее, ведомство намерено обратиться в федерацию и в клуб.

    «В этом вопросе есть как минимум две стороны. Первое: необходимо усилить медицинский контроль соответствующих служб за состоянием здоровья и тестированием физической готовности спортсменов абсолютно во всех аспектах. Потому что нагрузки колоссальные — эмоциональные и физические. <...> Вторая часть вопроса — необходимость усиления внимания вопросу медицинского обследования абсолютно всех детей, занимающихся спортом», — сказал 12 августа министр журналистам (цитата по РИА Новости).

    По мнению главы Минспорта, динамика и все показатели организма юных спортсменов с учетом нагрузок должны быть доступны каждому врачу, который отвечает за здоровье атлета на каждом из этапов его жизненного пути, а также каждому тренеру, так как он определяет нагрузки.

    В Петроградском районе Петербурга в четверг, 11 августа, погиб юный хоккеист на тренировке — шайба ударила его в грудь, остановив сердце. Все произошло во Дворце спорта на Ждановской, 2. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). По предварительной информации, 14-летнему мальчику во время тренировки под защитный доспех спортивного обмундирования попала шайба. Смертоносный полет снаряда попал на видео.

    Прокуратура Петроградского района проводит проверку. Ведомство установит причины и условия произошедшего, а также оценит исполнение законодательства в сфере обеспечения безопасности несовершеннолетних на спортивной площадке.

    Погибшему подростку было 14 лет. Играть за СКА он начал в 2015 году, прошлый сезон выступал за «Динамо», недавно вернулся в родной клуб. На лёд выходил нападающим.

    В СКА сообщили, что проведут внутреннее расследование. Семье мальчика обещают оказать всю необходимую помощь.

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