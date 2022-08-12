«Нагрузки колоссальные». Глава Минспорта прокомментировал смерть юного хоккеиста в Петербурге

Министр спорта РФ Олег Матыцин призвал усилить медицинский контроль за состоянием здоровья спортсменов, особенно детей. Так он прокомментировал сообщения о смерти 14-летнего хоккеиста юношеской команды СКА во время тренировки в Петербурге.
Матыцин отметил, что это уже не первый случай смерти в детско-юношеском хоккее, ведомство намерено обратиться в федерацию и в клуб.
«В этом вопросе есть как минимум две стороны. Первое: необходимо усилить медицинский контроль соответствующих служб за состоянием здоровья и тестированием физической готовности спортсменов абсолютно во всех аспектах. Потому что нагрузки колоссальные — эмоциональные и физические. <...> Вторая часть вопроса — необходимость усиления внимания вопросу медицинского обследования абсолютно всех детей, занимающихся спортом», — сказал 12 августа министр журналистам (цитата по РИА Новости).
По мнению главы Минспорта, динамика и все показатели организма юных спортсменов с учетом нагрузок должны быть доступны каждому врачу, который отвечает за здоровье атлета на каждом из этапов его жизненного пути, а также каждому тренеру, так как он определяет нагрузки.
В Петроградском районе Петербурга в четверг, 11 августа, погиб юный хоккеист на тренировке — шайба ударила его в грудь, остановив сердце. Все произошло во Дворце спорта на Ждановской, 2. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). По предварительной информации, 14-летнему мальчику во время тренировки под защитный доспех спортивного обмундирования попала шайба. Смертоносный полет снаряда попал на видео.
Прокуратура Петроградского района проводит проверку. Ведомство установит причины и условия произошедшего, а также оценит исполнение законодательства в сфере обеспечения безопасности несовершеннолетних на спортивной площадке.