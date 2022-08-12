«Нагрузки колоссальные». Глава Минспорта прокомментировал смерть юного хоккеиста в Петербурге

Министр спорта РФ Олег Матыцин призвал усилить медицинский контроль за состоянием здоровья спортсменов, особенно детей. Так он прокомментировал сообщения о смерти 14-летнего хоккеиста юношеской команды СКА во время тренировки в Петербурге.



Матыцин отметил, что это уже не первый случай смерти в детско-юношеском хоккее, ведомство намерено обратиться в федерацию и в клуб.



«В этом вопросе есть как минимум две стороны. Первое: необходимо усилить медицинский контроль соответствующих служб за состоянием здоровья и тестированием физической готовности спортсменов абсолютно во всех аспектах. Потому что нагрузки колоссальные — эмоциональные и физические. <...> Вторая часть вопроса — необходимость усиления внимания вопросу медицинского обследования абсолютно всех детей, занимающихся спортом», — сказал 12 августа министр журналистам (цитата по РИА Новости).

