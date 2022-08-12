Смертельный бросок шайбы в юного хоккеиста на тренировке в Петербурге попал на видео

Камеры Дворца спорта на Ждановской зафиксировали последние минуты тренировки, в ходе которой погиб 14-летний мальчик.



Почти невидимый бросок шайбы в ходе одного из розыгрышей, и юный спортсмен падает. Ему навстречу спешат товарищи по команде и взрослые. Они пытаются помочь ему восстановить дыхание.



Трагедия произошла накануне вечером во время тренировки юношеской команды СКА. Шайба ударила воспитанника в грудь, и у него остановилось сердце. Скорую на ледовой арене ждали 20 минут. Сердце смогли запустить, но в больнице подросток скончался.