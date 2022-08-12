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    Смертельный бросок шайбы в юного хоккеиста на тренировке в Петербурге попал на видео

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    «Фонтанка.ру»

    Камеры Дворца спорта на Ждановской зафиксировали последние минуты тренировки, в ходе которой погиб 14-летний мальчик.

    Почти невидимый бросок шайбы в ходе одного из розыгрышей, и юный спортсмен падает. Ему навстречу спешат товарищи по команде и взрослые. Они пытаются помочь ему восстановить дыхание.

    Трагедия произошла накануне вечером во время тренировки юношеской команды СКА. Шайба ударила воспитанника в грудь, и у него остановилось сердце. Скорую на ледовой арене ждали 20 минут. Сердце смогли запустить, но в больнице подросток скончался.

    СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

    Погибшему подростку было 14 лет. Играть за СКА он начал в 2015 году, прошлый сезон выступал за «Динамо», недавно вернулся в родной клуб. На лёд выходил нападающим.

    В СКА сообщили, что проведут внутреннее расследование. Семье мальчика обещают оказать всю необходимую помощь.

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