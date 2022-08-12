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    Володин призвал Европарламент прервать каникулы из-за обстрелов Запорожской АЭС

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    13 комментариев

    Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал Европарламент прервать каникулы, чтобы рассмотреть вопрос обстрела Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом он 12 августа написал в своем Telegram-канале.

    «Запорожскую АЭС обстреливают ракетами и тяжёлой артиллерией, что может привести к трагическим последствиям для жителей большинства регионов Украины и ряда стран Европы. <…> Европарламенту правильно прервать каникулы, чтобы рассмотреть вопрос, несущий угрозу жизни европейских граждан», — заявил Володин.

    Из-за ситуации вокруг атомной станции МАГАТЭ активизирует контакты с РФ, Украиной и ООН, чтобы отправить миссию на ЗАЭС.

    Ранее Москва запросила заседание Совбеза ООН из-за ударов Киева по Запорожской АЭС. Российское военное ведомство сообщало, что украинские войска нанесли три артиллерийских удара по Запорожской атомной электростанции и городу Энергодар.

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    Комментарии 13

    СлаваРоссии12 Авг 2022 в 10:35
    Надо подальше отогнать нацистов - тогда натовские ракеты долетать не будут
    +0−0
    Zero Two12 Авг 2022 в 10:03
    Можно просто вывести войска из Запорожской области и проблемы не будет, даже Европарламент не понадобится.
    +4−1
    27464513412 Авг 2022 в 09:40
    Фонтань почему то удалила мой камент, в котором я писал, что надо не призывать, а решать проблему кардинально. И написал как.
    +1−1
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