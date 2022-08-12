Володин призвал Европарламент прервать каникулы из-за обстрелов Запорожской АЭС

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал Европарламент прервать каникулы, чтобы рассмотреть вопрос обстрела Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом он 12 августа написал в своем Telegram-канале.
«Запорожскую АЭС обстреливают ракетами и тяжёлой артиллерией, что может привести к трагическим последствиям для жителей большинства регионов Украины и ряда стран Европы. <…> Европарламенту правильно прервать каникулы, чтобы рассмотреть вопрос, несущий угрозу жизни европейских граждан», — заявил Володин.
Из-за ситуации вокруг атомной станции МАГАТЭ активизирует контакты с РФ, Украиной и ООН, чтобы отправить миссию на ЗАЭС.