МАГАТЭ активизирует контакты с РФ, Украиной и ООН для отправки миссии на Запорожскую АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) активизирует контакты с РФ, Украиной и ООН, чтобы отправить миссию на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщает РИА Новости 12 августа.



«Я активизирую свои консультации с Украиной, РФ, ООН, департаментом безопасности ООН, чтобы мы смогли осуществить миссию, которая так нужна», — сказал гендиректор МАГАТЭ Рафаль Гросси на заседании СБ ООН.



Ранее Москва запросила заседание Совбеза ООН из-за ударов Киева по Запорожской АЭС. Российское военное ведомство сообщало, что украинские войска нанесли три артиллерийских удара по Запорожской атомной электростанции и городу Энергодар.