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    МАГАТЭ активизирует контакты с РФ, Украиной и ООН для отправки миссии на Запорожскую АЭС

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    1 комментарий

    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) активизирует контакты с РФ, Украиной и ООН, чтобы отправить миссию на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщает РИА Новости 12 августа.

    «Я активизирую свои консультации с Украиной, РФ, ООН, департаментом безопасности ООН, чтобы мы смогли осуществить миссию, которая так нужна», — сказал гендиректор МАГАТЭ Рафаль Гросси на заседании СБ ООН.

    Ранее Москва запросила заседание Совбеза ООН из-за ударов Киева по Запорожской АЭС. Российское военное ведомство сообщало, что украинские войска нанесли три артиллерийских удара по Запорожской атомной электростанции и городу Энергодар.

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    Комментарии 1

    Huga Birchtree12 Авг 2022 в 07:54
    Засуетились? Но что толку - петь будут все равно под дуду западного хозяина.
    +1−1
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