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    Боевые действия на Украине

    Минобороны РФ: Украина осуществила удары по Запорожской АЭС

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    Украинские войска нанесли три артиллерийских удара по Запорожской атомной электростанции и городу Энергодар. Об этом 5 августа заявили в Минобороны России.

    По данным ведомства, обстрел велся в пятницу с 16:20 до 17:24 с огневых позиций в районе поселка Марганец, на противоположном берегу Кременчугского водохранилища, контролируемого украинской армией. Всего было выпущено двадцать 152-мм снарядов.

    «В результате обстрелов в городе Энергодар частично отсутствует электричество и водоснабжение, на АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Кроме того, поврежден водопровод, из-за чего на водородной станции произошло факельное возгорание водорода. Пожар был оперативно ликвидирован подоспевшими аварийными службами», — заявили в МО.

    Там также добавили, что снаряды, к счастью, не попали в находившиеся рядом масло-мазутное хозяйство и кислородную станцию, что могло бы привести к более крупному пожару и возможной радиационной аварии на самой большой в Европе АЭС.

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