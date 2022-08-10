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    Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за ударов по Запорожской АЭС

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    На 11 августа Москва запросила заседание Совбеза ООН из-за ударов Киева по Запорожской АЭС. Об этом 10 августа пишет РИА Новости со ссылкой на российское постпредство ООН.

    «Россия запросила заседание СБ ООН на вторую половину дня 11 августа в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС в последние дни и их возможными катастрофическими последствиями», — сказал он.

    В качестве докладчика, уточняет агентство, Россия хотела бы видеть гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

    Ранее Минобороны РФ сообщало, что украинские войска нанесли три артиллерийских удара по Запорожской атомной электростанции и городу Энергодар.

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