«Имитировал жизнедеятельность». За убийство порноактрисы суд в Петербурге отправил в СИЗО ее бойфренда

Суд согласился со следствием, что обвиняемого в убийстве порноактрисы Анастасии Гришман лучше изолировать от общества. Он арестован на два месяца.



Как передаёт корреспондент «Фонтанки», ходатайство следствия об аресте Дмитрия Чернышова рассматривалось в закрытом режиме 11 августа, прессу пустили только на оглашение.



Из слов судьи следовало, что Чернышов после убийства пользовался телефоном девушки и отвечал за неё на сообщения — то есть имитировал ее жизнедеятельность. При этом о смерти Анастасии правоохранительным органам он не сообщил.

