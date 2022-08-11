    Пробки

    6/10

    usd60.45eur61.7
    ТЕМА ДНЯ

    Эстония закрывает границы для россиян с шенгеном

    Линченко о КРТНам здесь не радыМетро и обещанияОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    «Имитировал жизнедеятельность». За убийство порноактрисы суд в Петербурге отправил в СИЗО ее бойфренда

    6327
    8 комментариев

    Суд согласился со следствием, что обвиняемого в убийстве порноактрисы Анастасии Гришман лучше изолировать от общества. Он арестован на два месяца.

    Как передаёт корреспондент «Фонтанки», ходатайство следствия об аресте Дмитрия Чернышова рассматривалось в закрытом режиме 11 августа, прессу пустили только на оглашение.

    Из слов судьи следовало, что Чернышов после убийства пользовался телефоном девушки и отвечал за неё на сообщения — то есть имитировал ее жизнедеятельность. При этом о смерти Анастасии правоохранительным органам он не сообщил.

    Судья отметила, что у Чернышова нет работы, но есть проблемы с алкоголем и наркотиками.

    Он признал вину, но при этом дал странные показания о процессе убийства — они не соответствуют предварительным выводам следствия и экспертов.

    Тело девушки нашли в квартире на Южном шоссе в Петербурге только спустя неделю после смерти. Труп лежал в ванной. Обвиняемый под запись показал, как ударил ее ножом в шею, это произошло в спальне. При этом в суде прозвучало, что на теле были обнаружены множественные ранения.

    Блогершей и порноактрисой Гришман стала около пяти лет назад и снискала некоторую славу. При этом через все ее аккаунты, фото и видео сквозили некоторая тоска и инфернальные ноты. После того, как стало известно об убийстве, в аккаунте Чернышова появилась запись, из которой следовало, что Анастасия желала умереть и просила ей в этом помочь. Чернышов в суде на вопрос о том, соответствует ли информация из поста действительности, отвечать не стал.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 8

    Добрый кот11 Авг 2022 в 17:50
    Пора уже вводить новый раздел науки - исследовать родителей таких "жертв" со всех сторон, чтобы понять, как они плодятся, и не допускать этого впредь.
    +0−0
    Dud11 Авг 2022 в 17:41
    Ну чего, теперь вернемся к обсуждению нового ролика ЮЮ, где "... в центре сюжета — противостояние двух миров: отцов и детей. Старшие упрекают младших в безответственном отношении ко всему в жизни: от продуктов до создания семьи. Младшие же объясняют: зато они, в отличие от старших, живут по любви...."
    Прям получился - "достойный" пример жизни "по любви".... и сколько таких "актрисок"???
    +0−1
    @Vlad11 Авг 2022 в 17:23
    Актриса?
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close