«Имитировал жизнедеятельность». За убийство порноактрисы суд в Петербурге отправил в СИЗО ее бойфренда

Суд согласился со следствием, что обвиняемого в убийстве порноактрисы Анастасии Гришман лучше изолировать от общества. Он арестован на два месяца.
Как передаёт корреспондент «Фонтанки», ходатайство следствия об аресте Дмитрия Чернышова рассматривалось в закрытом режиме 11 августа, прессу пустили только на оглашение.
Из слов судьи следовало, что Чернышов после убийства пользовался телефоном девушки и отвечал за неё на сообщения — то есть имитировал ее жизнедеятельность. При этом о смерти Анастасии правоохранительным органам он не сообщил.
Судья отметила, что у Чернышова нет работы, но есть проблемы с алкоголем и наркотиками.
Он признал вину, но при этом дал странные показания о процессе убийства — они не соответствуют предварительным выводам следствия и экспертов.
Тело девушки нашли в квартире на Южном шоссе в Петербурге только спустя неделю после смерти. Труп лежал в ванной. Обвиняемый под запись показал, как ударил ее ножом в шею, это произошло в спальне. При этом в суде прозвучало, что на теле были обнаружены множественные ранения.
Блогершей и порноактрисой Гришман стала около пяти лет назад и снискала некоторую славу. При этом через все ее аккаунты, фото и видео сквозили некоторая тоска и инфернальные ноты. После того, как стало известно об убийстве, в аккаунте Чернышова появилась запись, из которой следовало, что Анастасия желала умереть и просила ей в этом помочь. Чернышов в суде на вопрос о том, соответствует ли информация из поста действительности, отвечать не стал.