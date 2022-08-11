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    Обвиняемый в убийстве порноактрисы из Петербурга показал на манекене, как делал это

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    4 комментария

    Следствие предъявило обвинение задержанному по подозрению в убийстве порноактрисы из Петербурга Анастасии Гришман. Молодой человек показал, как зарезал свою возлюбленную. СК 11 августа показал кадры со следственного эксперимента.

    На видео — квартира на Южном шоссе, где было обнаружено тело 26-летней девушки. Дмитрий рассказал, что жил здесь вместе со своей пассией. По словам молодого человека, Анастасию он зарезал в спальне, в момент, когда она лежала к нему спиной. «Я лежал вот так и в этот момент чуть приподнялся и нанес [удар] в шею», — описал свои действия обвиняемый и показал все на манекене. Умирала девушка у него на коленях.

    Следком

    «Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в пресс-службе Следственного комитета.

    Анастасию Гришман нашли в ванной. Тело пролежало в квартире больше недели. О том, кем была эта девушка, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 4

    Трындин11 Авг 2022 в 15:34
    Вставка "порно" в заголовок повышает посещаемость ресурса?
    +1−0
    Вася ПУПКИН11 Авг 2022 в 14:00
    фонтанка, что писать больше неочем, тогда уж каждое убийство совершенное с питере описывайте с той же тщательностью и подробностями. да и поподробнее об актрисе где снималась в каких фильмах.
    +1−0
    Yksy11 Авг 2022 в 13:23
    АктрисСа это потому что в слове пассия тоже два с?
    +0−0
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