Обвиняемый в убийстве порноактрисы из Петербурга показал на манекене, как делал это

Следствие предъявило обвинение задержанному по подозрению в убийстве порноактрисы из Петербурга Анастасии Гришман. Молодой человек показал, как зарезал свою возлюбленную. СК 11 августа показал кадры со следственного эксперимента.

На видео — квартира на Южном шоссе, где было обнаружено тело 26-летней девушки. Дмитрий рассказал, что жил здесь вместе со своей пассией. По словам молодого человека, Анастасию он зарезал в спальне, в момент, когда она лежала к нему спиной. «Я лежал вот так и в этот момент чуть приподнялся и нанес [удар] в шею», — описал свои действия обвиняемый и показал все на манекене. Умирала девушка у него на коленях.