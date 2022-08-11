Обвиняемый в убийстве порноактрисы из Петербурга показал на манекене, как делал это

Следствие предъявило обвинение задержанному по подозрению в убийстве порноактрисы из Петербурга Анастасии Гришман. Молодой человек показал, как зарезал свою возлюбленную. СК 11 августа показал кадры со следственного эксперимента.
На видео — квартира на Южном шоссе, где было обнаружено тело 26-летней девушки. Дмитрий рассказал, что жил здесь вместе со своей пассией. По словам молодого человека, Анастасию он зарезал в спальне, в момент, когда она лежала к нему спиной. «Я лежал вот так и в этот момент чуть приподнялся и нанес [удар] в шею», — описал свои действия обвиняемый и показал все на манекене. Умирала девушка у него на коленях.
«Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в пресс-службе Следственного комитета.
Анастасию Гришман нашли в ванной. Тело пролежало в квартире больше недели. О том, кем была эта девушка, читайте в материале «Фонтанки».