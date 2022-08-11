Ребенок в реанимации. В Купчино прохожие пожаловались на пьяную мать, бьющую младенца

Двухмесячный малыш попал в реанимацию из 14-го отдела полиции во Фрунзенском районе Петербурга. Ребенку диагностировали отек мозга, перелом лобной кости, закрытую черепно-мозговую травму и ссадину. Об этом «Фонтанке» стало известно 11 августа.



Накануне в седьмом часу вечера через службу 112 в полицию позвонил неравнодушный житель Купчино, который рассказал, что на Пловдивской пьяная женщина избивает младенца. На место сразу же выехали ближайшие наряды. В итоге сотрудниками правопорядка была задержана 28-летняя мать. Вместе с двухмесячным ребенком они поехали в отдел полиции на Купчинской. Спустя примерно час малыша госпитализировали в больницу имени Филатова, где состояние ребенка оценили как тяжелое и поместили в реанимацию.