Пражский МИД поддержал идею не давать россиянам шенгенские визы

Действенной санкционной мерой назвал глава чешского министерства иностранных дел запрет на выдачу виз в Шенгенскую зону гражданам России. Вопрос в конце августа поднимут на уровне Евросоюза.
Свою позицию министр Ян Липавски выразил 10 августа и таким образом поддержал правительства Финляндии и Эстонии. «Об обычном туризме граждан России не может быть и речи», — цитирует министра издание «Чешские новости». Он напомнил, что Прага не выдает визы россиянам с начала боевых действий на территории Украины в феврале этого года. Речь идет только о туризме, остальные заявления рассматриваются дипломатическими ведомствами. Липавски считает, что запрет на въезд может стать действенной санкционной мерой. Он добавил, что вопрос будет на повестке во время встречи глав МИД Евросоюза в конце августа.