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    Пражский МИД поддержал идею не давать россиянам шенгенские визы

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    Действенной санкционной мерой назвал глава чешского министерства иностранных дел запрет на выдачу виз в Шенгенскую зону гражданам России. Вопрос в конце августа поднимут на уровне Евросоюза.

    Свою позицию министр Ян Липавски выразил 10 августа и таким образом поддержал правительства Финляндии и Эстонии. «Об обычном туризме граждан России не может быть и речи», — цитирует министра издание «Чешские новости». Он напомнил, что Прага не выдает визы россиянам с начала боевых действий на территории Украины в феврале этого года. Речь идет только о туризме, остальные заявления рассматриваются дипломатическими ведомствами. Липавски считает, что запрет на въезд может стать действенной санкционной мерой. Он добавил, что вопрос будет на повестке во время встречи глав МИД Евросоюза в конце августа.

    Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что власти Евросоюза должны прекратить выдавать туристические визы для россиян. Посещение Европы, по её словам, является «привилегией, а не правом».
    До этого премьер-министр Финляндии Санна Марин высказала аналогичную точку зрения. По мнению политика, необходимо ограничить туризм из России. Она считает неправильным, что граждане РФ «могут жить как ни в чем не бывало и ездить в Европу как туристы» на фоне спецоперации на Украине.
    При этом в Еврокомиссии заявляли, что визовый кодекс ЕС не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, но каждая страна Евросоюза может принимать решения по отдельным случаям.
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