Пражский МИД поддержал идею не давать россиянам шенгенские визы

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что власти Евросоюза должны прекратить выдавать туристические визы для россиян. Посещение Европы, по её словам, является «привилегией, а не правом».

До этого премьер-министр Финляндии Санна Марин высказала аналогичную точку зрения. По мнению политика, необходимо ограничить туризм из России. Она считает неправильным, что граждане РФ «могут жить как ни в чем не бывало и ездить в Европу как туристы» на фоне спецоперации на Украине.

При этом в Еврокомиссии заявляли, что визовый кодекс ЕС не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, но каждая страна Евросоюза может принимать решения по отдельным случаям.

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