Ущерб от взрывов в крымской Новофёдоровке предварительно оценили в 200 миллионов рублей

По предварительным данным, гражданский ущерб от взрывов в посёлке Новофёдоровка оценивается в 200 млн рублей, однако окончательные суммы назовет спецкомиссия. Об этом со ссылкой на официального представителя Совета министров Республики Крым в среду, 10 августа, сообщает «Коммерсантъ».



По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, комиссии по оценке ущерба уже работают, составляются списки пострадавших. Все заявления будут рассмотрены с его личным участием, пообещал Аксёнов.

