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    Ущерб от взрывов в крымской Новофёдоровке предварительно оценили в 200 миллионов рублей

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    По предварительным данным, гражданский ущерб от взрывов в посёлке Новофёдоровка оценивается в 200 млн рублей, однако окончательные суммы назовет спецкомиссия. Об этом со ссылкой на официального представителя Совета министров Республики Крым в среду, 10 августа, сообщает «Коммерсантъ».

    По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, комиссии по оценке ущерба уже работают, составляются списки пострадавших. Все заявления будут рассмотрены с его личным участием, пообещал Аксёнов.

    Также глава Крыма заявил, что из-за ЧП в Новофёдоровке повреждены 62 многоэтажки, 20 коммерческих объектов и ещё несколько десятков частных домов. Из основных повреждений — выбитые окна и остекление балконов, двери. Помимо этого повреждено или уничтожено несколько десятков автомобилей.

    Аксёнов добавил, что восстановление повреждённых домов начнётся сразу же после того, как СК РФ завершит работу в зоне чрезвычайного происшествия. Деньги на восстановление объектов предполагается выплатить из резервного фонда. Размер компенсации составит 10 тыс., 15 тыс. и 100 тыс. рублей в зависимости от ущерба.

    «Фонтанка» сообщала, что, по последним данным, число пострадавших из-за взрывов в Крыму увеличилось до 14. Погибшим по-прежнему числится один человек.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в результате взрывов один гражданский погиб. Как пишет Baza, им оказался 58-летний местный житель, который во время инцидента делал покупки в магазине, расположенном неподалеку от аэродрома. Мужчина получил проникающее ранение грудной клетки и умер спустя несколько минут.

    Взрывы в районе Новофёдоровки раздались около 15:00 во вторник, 9 августа. Перепуганные туристы начали покидать пляжи и уезжать из поселка. К месту ЧП направлены бригады скорой помощи и санавиация. Минобороны позже сообщило, что взрывы на территории аэродрома произошли из-за детонации нескольких авиационных боеприпасов на обвалованной площадке хранения. Авиационная техника на аэродроме не повреждена.

    Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что были приняты меры по выставлению периметра оцепления в 5-километровой зоне: ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей. МЧС следит за возгораниями. Из близлежащих к месту ЧП домов эвакуировали людей, которых расселили в пансионатах и гостиницах.

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