Ущерб от взрывов в крымской Новофёдоровке предварительно оценили в 200 миллионов рублей

По предварительным данным, гражданский ущерб от взрывов в посёлке Новофёдоровка оценивается в 200 млн рублей, однако окончательные суммы назовет спецкомиссия. Об этом со ссылкой на официального представителя Совета министров Республики Крым в среду, 10 августа, сообщает «Коммерсантъ».
По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, комиссии по оценке ущерба уже работают, составляются списки пострадавших. Все заявления будут рассмотрены с его личным участием, пообещал Аксёнов.
Также глава Крыма заявил, что из-за ЧП в Новофёдоровке повреждены 62 многоэтажки, 20 коммерческих объектов и ещё несколько десятков частных домов. Из основных повреждений — выбитые окна и остекление балконов, двери. Помимо этого повреждено или уничтожено несколько десятков автомобилей.
Аксёнов добавил, что восстановление повреждённых домов начнётся сразу же после того, как СК РФ завершит работу в зоне чрезвычайного происшествия. Деньги на восстановление объектов предполагается выплатить из резервного фонда. Размер компенсации составит 10 тыс., 15 тыс. и 100 тыс. рублей в зависимости от ущерба.
«Фонтанка» сообщала, что, по последним данным, число пострадавших из-за взрывов в Крыму увеличилось до 14. Погибшим по-прежнему числится один человек.