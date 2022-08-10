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    Глава Ростуризма рассказала об обстановке на курортах в Крыму

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    Обстановка на курортах в Крыму сейчас спокойная, вся туристическая инфраструктура продолжает работать в обычном режиме. Об этом поздно вечером 9 августа заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

    «По данным региональных властей, туристы в результате ЧП в Крыму не пострадали — инцидент произошел в некурортной зоне», — отметила Догузова в своём телеграм-канале.

    Она также подчеркнула, что ведомство находится на постоянной связи с коллегами.

    Ранее «Фонтанка» писала, что число пострадавших в результате взрывов в Крыму выросло до девяти. Один человек погиб. На территории региона продолжает действовать высокий («жёлтый») уровень террористической опасности. В Сети появились сообщения, что туристы в спешке покидают пляжи в крымской Новофёдоровке и уезжают из посёлка.

    Взрывы в районе Новофёдоровки раздались около 15:00 во вторник, 9 августа. Перепуганные туристы начали покидать пляжи и уезжать из поселка. К месту ЧП направлены бригады скорой помощи и санавиация. Минобороны позже сообщило, что взрывы на территории аэродрома произошли из-за детонации нескольких авиационных боеприпасов на обвалованной площадке хранения. Авиационная техника на аэродроме не повреждена.

    Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что были приняты меры по выставлению периметра оцепления в 5-километровой зоне: ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей. МЧС следит за возгораниями. Из близлежащих к месту ЧП домов эвакуировали людей, которых расселили в пансионатах и гостиницах.

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