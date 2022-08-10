Глава Ростуризма рассказала об обстановке на курортах в Крыму

Обстановка на курортах в Крыму сейчас спокойная, вся туристическая инфраструктура продолжает работать в обычном режиме. Об этом поздно вечером 9 августа заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
«По данным региональных властей, туристы в результате ЧП в Крыму не пострадали — инцидент произошел в некурортной зоне», — отметила Догузова в своём телеграм-канале.
Она также подчеркнула, что ведомство находится на постоянной связи с коллегами.
Ранее «Фонтанка» писала, что число пострадавших в результате взрывов в Крыму выросло до девяти. Один человек погиб. На территории региона продолжает действовать высокий («жёлтый») уровень террористической опасности. В Сети появились сообщения, что туристы в спешке покидают пляжи в крымской Новофёдоровке и уезжают из посёлка.