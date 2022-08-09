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    В Крыму продлили «желтый» уровень террористической опасности на фоне взрывов в Новофёдоровке

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    Глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что продлевает действие высокого («желтого») уровня террористической опасности. Об этом он сообщил 9 августа в своем телеграм-канале.

    Режим будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов как минимум до 20:00 24 августа. Также он затрагивает объекты республиканских Минтранса, Министерства ЖКХ, Минздрава, Минэнерго, Министерства промышленной политики и Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации.

    «Желтый» уровень опасности действует в указанных регионах и на объектах Крыма с 11 апреля и с тех пор регулярно продлевается. Последний раз это было сделано с 25 июля и как раз до 9 августа.

    Напомним, во вторник серия взрывов и пожар произошли на военном аэродроме «Саки» вблизи поселка Новофёдоровка. В Минобороны рассказали, что на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. По последним данным Минздрава, пострадали семь человек, включая двоих детей. Они получили осколочные ранения. Один гражданский погиб на месте.

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