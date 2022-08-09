Пострадали пять человек, один погиб: что известно о взрывах в Крыму к этому часу

Днем 9 августа очевидцы сообщили о взрывах в Крыму вблизи села Новофедоровка, где находится военный аэродром. Информацию подтвердили официальные власти, глава республики выехал на место происшествия. Мы ведем онлайн, в котором собираем самую актуальную информацию об этих событиях.
Если вы сейчас отдыхаете в Крыму или собирались туда поехать, или если вы стали очевидцем этих взрывов, пишите нам и присылайте фото и видео.
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Крым, Саки, стадион «Авангард».
Очевидец рассказал MSK1.RU, что происходило в Крыму во время взрывов.
— Нахожусь в городе Евпатории, с детьми отдыхаю, — рассказал турист Сергей. — Собрались на пляж, при выходе слышно было [детонацию], как взрывная волна. В сторону города Саки весь народ обращался [смотрел]. Видны были клубы дыма и огненные всплески пламени.
По словам Сергея, он пришел на пляж к 15:20, когда взрывы были «в полном разгаре».
— Всю эту детонацию было видно с береговой линии, клубы дыма поднимавшиеся. И периодически приходящая взрывная волна. Там понятно было, что взрывы достаточно сильные, — пояснил собеседник портала.
Полный рассказ Сергея можно прочитать по ссылке.
Пранкер Лексус рассказал SHOT о происходившем на аэродроме в Новофедоровке. Он отдыхает в Крыму и случайно стал очевидцем взрывов.
— Не было видно ни одного прилета извне. Все взрывы были на территории военного гарнизона, — заявил Лексус.
— С аэродрома уже самолет взлетел, — сообщают очевидцы.
читательница MSK1.RU Ольга
— Основная причина взрыва боеприпасов на аэродроме Саки — только нарушение требований пожарной безопасности, — сообщил источник ТАСС в российском военном ведомстве. — Признаков и фактов намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва на аэродроме Новофедоровка нет.
Жительница Ярославля Ольга отдыхает в Николаевке. Это недалеко от места ЧП. В интервью 76.RU она рассказала, что взрывы были довольно сильными. От Николаевки до Новофедоровки около 15 километров. Ольга добавила, что отдыхает в Крыму с 31 июля, 12 августа она вернется домой.
«От взрывов всё сотряслось»
Ольга
Глава Республики Крым Сергей Аксенов выразил соболезнования близким погибшего в результате ЧП.
— К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Вся необходимая помощь будет оказана, — сказал он.
Аксёнов Z 82 / T.me
— Несколько серий взрывов было, я где-то около шести насчитал в течение получаса, — рассказал отдыхающий в Крыму читатель Городских порталов.
Публикуем его рассказ. Слышно и видно взрывы было даже в Евпатории (это в примерно в 20 км от аэродрома в Новофедоровке).
Один человек погиб при инциденте на аэродроме в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Публикуем эксклюзивное видео взрывов в Крыму.
— Было три мощных взрыва. В тот момент я находился в Новофедеровке. Я местный житель. Эвакуироваться и покидать дом я не планирую, — рассказал читатель MSK1.RU Артем.
читатель MSK1.RU Артем
Владелица отеля в Новофедоровке рассказала «Осторожно, новости», как после начала взрывов на военном аэродроме она решила эвакуировать жильцов, но не смогла выехать из-за сильных пробок. Поэтому она решила вернуться обратно и переждать ситуацию в подвале.
Осторожно, новости / t.me
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что общей эвакуации в районе нет.
— Принято решение о вывозе людей из домов, находящихся рядом с воинской частью. Все вопросы размещения и питания будут решены за счет республики. Будем информировать о том, что происходит, — сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Появились подробности о травмах пострадавших во время взрывов на военном аэродроме в Крыму. Их озвучил министр здравоохранения республики Крым Константин Скорупский.
Военный эксперт Виктор Литовкин объяснил, связаны ли взрывы в Крыму со спецоперацией на Украине.
— [Военный аэродром Саки] тренировочная площадка для взлета и посадки корабельных истребителей, — указал Литовкин в беседе с корреспондентом MSK1.RU.
Полиция ограничила въезд на территорию села Новофедоровка.
СМОТРИ / t.me
По данным Яндекс.Карт, пробка на выезде из Крыма (перед Крымским мостом) растянулась на 1,3 км.
На выезде из Крыма пробка из желающих уехать с полуострова.
Baza / T.me
Собрали для вас подборку фото и видео от очевидцев взрывов. Люди в панике бежали с крымских пляжей.
Коммерсантъ / T.me
Новые кадры с места ЧП.
Типичный Севастополь Подслушано Крым / VK.com
Типичный Севастополь Подслушано Крым / VK.com
Один из пострадавших при взрывах в Новофедоровке — в операционной. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Константин Скорупский.
В Сакскую районную больницу доставлено пять пострадавших, один из них ребенок. Четверым оказана амбулаторная помощь в рамках первичной хирургической обработки (раны, осколки). У пострадавшего в операционной состояние средней тяжести, ранение груди.
Пять пострадавших, включая ребенка, доставлены в больницу после взрывов в Новофедоровке, угрозы их жизни нет, сообщает Минздрав Крыма. Публикуем всё, что известно о пострадавших.
Туристы из Казани рассказали 116.RU, что сейчас происходит в Крыму. Семейная пара с двумя детьми отдыхают в Евпатории — это всего в 20 километрах от места ЧП.
— Мы были в номере и почувствовали три взрыва. С первым — не сразу поняли, что происходит. Потом были еще два взрыва, но уже более четкие и с интервалом в пару секунд. У нас в номере сильно затряслись окна, и в момент заорали машины со всей округи. Звука ракет не было. Но было очень страшно, мы с детьми перепугались, — рассказал турист.
При этом в соседних Саках (Новофедоровка входит Сакский район) никакой информации об эвакуации нет, сообщают местные жители.
Москвичи жалуются, что не могут дозвониться до родственников, которые сейчас находятся в районе, где произошли взрывы.
— У меня в Саках отец живет с женой. Пытаюсь до них дозвониться — не получается. Несколько раз звонила. Телефоны недоступны, — сообщает читательница MSK1.RU.
Информацию о трех пострадавших на текущий момент не подтверждают в МЧС по Крыму, сообщают «Вести».
Ещё один взрыв в Крыму за неделю до этого сорвал празднование дня ВМФ в Севастополе. Вот здесь мы рассказывали об атаке беспилотника.
Пляжи в курортной Новофедоровке опустели после взрывов.
Еще несколько кадров от очевидцев взрывов.
Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал порталу MSK1, что будет с туризмом на полуострове. Отдыхающие не обращаются туроператорам и турагентам с просьбой эвакуировать их с полуострова. По крайней мере, пока.
«Менталитет наших туристов отличается от туристов из других стран — их взрывами не напугать»
Александр Осауленко
В результате взрывов в Новофедоровке пострадали трое гражданских, сообщает источник Mash. Они госпитализированы в Сакскую ЦРБ.
Один из них — мальчик 13 лет с резаной раной предплечья. Он повредил голень, когда прятался в подвале. Ему уже оказали помощь и выписали. Второй пострадавший сейчас в операционной — зашивают рану. Третья — бабушка с осколочным ранением.
Рассказ очевидца о взрывах в Новофедоровке:
— Была первая взрывная волна, от нее выбило стекла, двери, — рассказала РБК жительница Новофедоровки. — Было шумно и из-за этого очень страшно, полиция среагировала оперативно, сейчас дыма практически нет.
Пятикилометровая зона оцепления организована около аэродрома в Крыму, где произошли взрывы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Тот самый военный аэродром Саки, на котором, по данным Минобороны, произошел взрыв. Он упирается прямо в Новофедоровку. До ближайшего пляжа всего пара сотен метров.
— Никто пока не эвакуируется, скорее всего это не внешние причины, а внутренние. Видимо горит какое-то топливо. Ничего не падало с неба. — передает очевидица взрывов Наталья Бурмистрова.
Вот такое фото последствий взрывов она сделала:
МЧС Республики Крым сообщило «Осторожно, новости», что при взрывах в Новофедоровке пострадало 3 человека.
Осторожно, новости / t.me
Около 30 человек эвакуированы после инцидента на аэродроме в Крыму, где взорвалось несколько авиационных боеприпасов, рассказал советник главы Крыма.
Глава Крыма Сергей Аксенов с места взрывов рассказал:
— Прямо за спиной военный аэродром. На месте работают бригады скорой помощи и санавиация, их достаточно. Говорить о пострадавших пока рано. Среди гражданского населения в медицинские учреждения за помощью еще никто не обращался.
Аксёнов Z 82 / T.me
По сети распространяются новые кадры из Новофедоровки.
SHOT / t.me
Власти Сакского района Крыма объявили эвакуацию, сообщает ТАСС.
Пострадавших в результате взрывов в Новофедоровке нет, ситуация под контролем, заявил РИА Новости мэр Сак.
Минобороны России распространило заявление о взрывах в Новофедоровке:
— Около 15:20 на территории аэродрома Саки в районе населенного пункта Новофедоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена. Принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва. По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было.
Очевидцы продолжают публиковать видео с последствиями взрывов.
SHOT / t.me
SHOT публикует кадры после взрывов.
SHOT / t.me
Советник главы Крыма назвал фейком сообщения о введении на территории Крыма чрезвычайного положения, пишет ТАСС.
Бригады скорой помощи и санавиация направлены к месту взрывов в Крыму, информация о пострадавших уточняется, сообщает Минздрав региона.
Глава Крыма сообщил, что выехал в Новофедоровку, где произошли взрывы, сообщает ТАСС.
При взрыве в Крыму, по предварительным данным, среди туристов погибших и раненых нет, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Скорые Сакского района и Евпатории выехали в крымскую Новофедоровку, на месте работает МЧС, сообщили РИА Новости в единой диспетчерской.
Люди пытаются выехать из Новофедоровки после серии взрывов, сообщает Mash. В окрестностях села образовались пробки, пляжи опустели. Со стороны Евпатории направляются колонны машин экстренных служб.
Читатели прислали нам видео с места ЧП.
читатель Городских порталов
— Пока могу подтвердить лишь сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки. Прошу всех подождать официальных сообщений и не плодить версии, — цитирует РИА Новости советника главы Крыма Олега Крючкова.