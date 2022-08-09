Пострадали пять человек, один погиб: что известно о взрывах в Крыму к этому часу

Очевидец рассказал MSK1.RU, что происходило в Крыму во время взрывов.

— Нахожусь в городе Евпатории, с детьми отдыхаю, — рассказал турист Сергей. — Собрались на пляж, при выходе слышно было [детонацию], как взрывная волна. В сторону города Саки весь народ обращался [смотрел]. Видны были клубы дыма и огненные всплески пламени.

По словам Сергея, он пришел на пляж к 15:20, когда взрывы были «в полном разгаре».



— Всю эту детонацию было видно с береговой линии, клубы дыма поднимавшиеся. И периодически приходящая взрывная волна. Там понятно было, что взрывы достаточно сильные, — пояснил собеседник портала.

Полный рассказ Сергея можно прочитать по ссылке.