IT-секонд. Петербуржец собирает из «убитых» компьютеров новые и дарит их детям

Фото: Предоставлено Павлом Михалевым Поделиться Поделиться





Житель Колпинского района Павел Михалёв не стесняется внимательно изучать окружение мусорных баков. Именно там в угоду века потребления оказывается морально устаревшая, но всё ещё рабочая техника. Именно там петербуржец нашёл свой первый системный блок, с которого начался IT-секонд-хенд. Предприятие получилось благотворительным. Новые старые компьютеры становились подарками для нуждающихся семей.

В однушке Павла тесно. Единственная комната — и центр семейной жизни, и логово для кошек Ханаки и Сакуры, и «гараж» для ремонта. В прихожей стоят шесть системных блоков, на балконе свободное место занимают не лыжи с велосипедом, а компьютерные мониторы. Рядом в пакеты уложены мотки с проводами.



Вся эта техника уже отслужила своё. Хозяева убрали её на антресоли или даже выставили к мусорным бакам. Но Павел знает, как дать ей вторую жизнь. Ремонтировать он любит больше, чем покупать новое.

«Я начал обращать внимание на то, что выбрасывают люди, — признаётся Павел. — Много ценных и рабочих вещей. Так, я вытащил из бака индукционную варочную панель. У неё одна конфорка сразу включалась, видимо, поэтому и выкинули. Ремонт занял пять минут. Обновил себе плиту задаром».

В начале пандемии Павел заметил у мусорки системный блок. На вид ему было лет 12, начинка внутри сохранилась, включая двухъядерный процессор. Павел вычистил от пыли внутренности системного блока, переустановил винду. Среди друзей устаревший артефакт забирать никто не захотел. Во «ВКонтакте» быстро нашлись желающие. Машина была рабочей и вполне подходила для школьника.



«Началась удалёнка и пошли сообщения: пожертвуйте детям планшет. Оказалось, что у кучи народа нет ни планшетов, ни компьютеров, — вспоминает Павел. — А я наблюдаю как раз обратную картину: выброшенные системники не такая уж и редкость. А после того, как подал объявление, оказалось, что у людей хранится в закромах не по одному системнику».

Жители Колпинского района стали приносить Павлу старые компьютеры. В какой-то момент башня из системных блоков в прихожей выросла до потолка. Какие-то были вполне рабочими, а какие-то сломанными. Средний возраст техники составлял 10–12 лет. Из нескольких нерабочих Павел собирал одну годную машину. Некоторые детали для замены покупал сам. «Чаще всего проблемы с материнской платой или блоком питания. Конденсаторы вздуваются — бочонки такие на платах. Это самая частая причина, почему различная техника отказывается работать. Один конденсатор очень легко заменить, и он недорого стоит. И всё начинает работать», — отмечает он.



Фото: Предоставлено Павлом Михалевым Фото: Предоставлено Павлом Михалевым Поделиться Поделиться





Павел не стал раздавать собранные компьютеры, так же как первый, через объявление во «ВКонтакте». Ему хотелось помочь тем, для кого, казалось бы, привычный атрибут квартиры всё ещё остаётся недоступным. Он обратился в Центр социальной помощи семье и детям Колпинского района, где его свели с нуждающимися.

Работе с техникой Павел никогда не учился. По образованию он учитель технологии, окончил Педагогический университет Герцена. По специальности не работал. Ещё со старшей школы его интересовали гаджеты. С друзьями изучал специализированные журналы, а в студенчестве скупал раскладушки с разбитыми стёклами, ремонтировал их и перепродавал.



После универа работал световиком в компании прокатного оборудования. Подсвечивал выступления «Смысловых галлюцинаций», Мары, солиста Modern Talking и Boney M.

В пандемию петербуржец лишился постоянной работы. Стал шабашить ремонтом техники, но больше всего времени занимала сборка компьютеров для школьников. Говорит, что жена такой выбор поддержала: «В конце концов, не фигнёй страдаю».

«Многие берут бэушный автомобиль, хотя это более сложно и дорого по ремонту, а компьютеры боятся. Сложилась такая практика из-за мошенников, которые ремонтируют любую фигню за огромные деньги. Люди боятся идти и кого-то просить, потому что думают, что ремонт им обойдётся в стоимость нового компьютера, но это не так, — говорит Павел. — Мне просто хотелось, чтобы у всех людей были компьютеры. И для меня это было развлечением. Мне приносят много разной техники, которой у меня не было. Техника моего подросткового периода, тут у меня столько игрушек, которые можно посмотреть и собрать, почему бы кому-то не помочь».



За два года Павел собрал больше 40 компьютеров. И даже успел побывать в роли Деда Мороза. Несколько компьютеров и ноутбуков стали подарками для колпинских детей в этом году. Павлу отвечают благодарностями «за доброе сердце и руку помощи в трудный момент».

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

