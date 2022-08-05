Bloomberg: Половина стран G20 не присоединились к санкциям против России

Только половина стран «Большой двадцатки» (G20) присоединились к международным санкциям в отношении России из-за событий на Украине. Об этом в пятницу пишет Bloomberg.
Госсекретарь США Энтони Блинкен столкнулся с «неудобной реальностью» во время своего большого турне по Юго-Восточной Азии и Африке, сообщают обозреватели издания 5 августа. Большая часть мира не готова следовать усилиям США и Европы по изоляции России.
Это обстоятельство, пишет Bloomberg, делает проблематичным достижение согласия по таким глобальным инициативам, как ограничение цен на российскую нефть, предложенное странами «Большой семерки» (G7). Существующее положение «укрепляет Путина и его ключевого сторонника, председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина».
«С начала [спецоперации РФ] расходы Китая на российскую нефть резко возросли — в июне он потратил на закупку российских энергоносителей на 72% больше, чем годом ранее», — сообщает издание.
Отмечается, что Китай находится в состоянии соперничества с Америкой. Напряжённость возросла из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэй, а также заявления глав G7 о том, что действия КНР вокруг Тайваня являются «угрожающими».
Личная встреча министров иностранных дел Китая и Японии, входящей в G7, была отменена Пекином. В конце четверга Япония заявила, что некоторые баллистические ракеты, выпущенные Китаем во время учений вблизи Тайваня, упали в ее исключительной экономической зоне. Страна подала дипломатический протест.
Напомним, ранее в МИД КНР заявили, что Китай примет все меры для защиты суверенитета и территориальной целостности в ответ на прилёт Нэнси Пелоси на Тайвань. Армия КНР находится в режиме повышенной боеготовности и сейчас проводит авиационные и морские учения вокруг острова.