Bloomberg: Половина стран G20 не присоединились к санкциям против России

Только половина стран «Большой двадцатки» (G20) присоединились к международным санкциям в отношении России из-за событий на Украине. Об этом в пятницу пишет Bloomberg.



Госсекретарь США Энтони Блинкен столкнулся с «неудобной реальностью» во время своего большого турне по Юго-Восточной Азии и Африке, сообщают обозреватели издания 5 августа. Большая часть мира не готова следовать усилиям США и Европы по изоляции России.



Это обстоятельство, пишет Bloomberg, делает проблематичным достижение согласия по таким глобальным инициативам, как ограничение цен на российскую нефть, предложенное странами «Большой семерки» (G7). Существующее положение «укрепляет Путина и его ключевого сторонника, председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина».

