    Пробки

    3/10

    usd60.26eur61.09
    Тайный покупатель проигралПоступление в вузыКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Легкомоторный «Пайпер» с отказавшим двигателем в Петербурге посадил переживший авиакатастрофу пилот

    1958
    2 комментария

    Совершившим аварийную посадку на пляж у Кронштадта самолётом управлял опытный пилот, которому, по уточнённым данным, легкомоторный «Пайпер» доверил владелец. Об этом стало известно «Фонтанке» 5 августа.

    Накануне была запланирована обкатка двигателя самолёта после ремонта. «Пайпер» вылетел с аэродрома Бычье Поле, двигатель отказал при наборе высоты. Пилот дотянул до мокрого песка и успешно приземлился. Пассажиров в кабине не было, сам он не пострадал.

    Обстоятельства случившегося, в том числе соблюдение пилотом и ответственными лицами требований безопасности полетов, выясняет Северо-Западная транспортная прокуратура. Проверку проводит транспортное следствие.

    Владельцем легкомоторного «Пайпера» является предприниматель из Петербурга. По уточнённым данным «Фонтанки», за штурвалом сидел не он, а 63-летний пилот. За плечами мужчины работа на авиационном заводе, учёба в авиационном училище, служба в авиации ПВО, опыт полётов на истребителях СУ-15 и МиГ 31 и работа лётчиком-инструктором в авиаклубе в Гостилицах.

    В январе прошлого года он попал в авиа-ДТП над Гостилицами. «Цессна» и «Пайпер» взлетели с разницей в минуту и столкнулись в воздухе. В упавшем «Пайпере» погибли пилот, его 30-летняя пассажирка и её 31-летний муж. Летевший на «Цессне» смог приземлиться, после его госпитализировали.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close