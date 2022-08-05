Легкомоторный «Пайпер» с отказавшим двигателем в Петербурге посадил переживший авиакатастрофу пилот

Совершившим аварийную посадку на пляж у Кронштадта самолётом управлял опытный пилот, которому, по уточнённым данным, легкомоторный «Пайпер» доверил владелец. Об этом стало известно «Фонтанке» 5 августа.
Накануне была запланирована обкатка двигателя самолёта после ремонта. «Пайпер» вылетел с аэродрома Бычье Поле, двигатель отказал при наборе высоты. Пилот дотянул до мокрого песка и успешно приземлился. Пассажиров в кабине не было, сам он не пострадал.
Обстоятельства случившегося, в том числе соблюдение пилотом и ответственными лицами требований безопасности полетов, выясняет Северо-Западная транспортная прокуратура. Проверку проводит транспортное следствие.
Владельцем легкомоторного «Пайпера» является предприниматель из Петербурга. По уточнённым данным «Фонтанки», за штурвалом сидел не он, а 63-летний пилот. За плечами мужчины работа на авиационном заводе, учёба в авиационном училище, служба в авиации ПВО, опыт полётов на истребителях СУ-15 и МиГ 31 и работа лётчиком-инструктором в авиаклубе в Гостилицах.
В январе прошлого года он попал в авиа-ДТП над Гостилицами. «Цессна» и «Пайпер» взлетели с разницей в минуту и столкнулись в воздухе. В упавшем «Пайпере» погибли пилот, его 30-летняя пассажирка и её 31-летний муж. Летевший на «Цессне» смог приземлиться, после его госпитализировали.