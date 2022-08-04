Легкомоторный «Пайпер» сел с отказавшим двигателем на побережье Западного Котлина

По предварительным данным, воздушное судно вылетело с аэродрома Бычье Поле, но в воздухе у него отказал двигатель. Пилот, и владелец самолета, дотянул до мокрого песка и успешно приземлился. Сам он не пострадал, кроме него, внутри никого не было.



Как рассказали в транспортной прокуратуре, по предварительной информации, самолет с неисправным двигателем приземлился на пляж Финского залива у Кронштадта около 17 часов. На борту находился только пилот. Пострадавших нет.