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    Легкомоторный «Пайпер» сел с отказавшим двигателем на побережье Западного Котлина

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    Легкомоторный самолет «Пайпер» совершил аварийную посадку на побережье Западного Котлина 4 августа. Об этом «Фонтанке» рассказали очевидцы.

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    По предварительным данным, воздушное судно вылетело с аэродрома Бычье Поле, но в воздухе у него отказал двигатель. Пилот, и владелец самолета, дотянул до мокрого песка и успешно приземлился. Сам он не пострадал, кроме него, внутри никого не было.

    Как рассказали в транспортной прокуратуре, по предварительной информации, самолет с неисправным двигателем приземлился на пляж Финского залива у Кронштадта около 17 часов. На борту находился только пилот. Пострадавших нет.

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    Ведомство выясняет обстоятельства произошедшего, в том числе проверяет соблюдение пилотом и ответственными лицами требований безопасности полетов и техническое состояние воздушного судна. При необходимости будут приняты меры.

    По данным «Фонтанки», за штурвалом находился предприниматель из Петербурга, получивший сертификат летной годности самолета в декабре 2021 года. С 2008 года он увлекался полетами на парапланах.

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