Китай обвинил США в нарушении договора о ядерном оружии

Соединённые Штаты Америки нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), передавая его третьим странам. Об этом в четверг, 4 августа, заявил представитель Китая на обзорной конференции ДНЯО Фу Цонг.
«Размещение США ядерного оружия и разрешение на его использование с истребителей в чрезвычайных ситуациях — это как раз практика передачи, которая нарушает ДНЯО», — цитирует Фу Цонга РИА Новости.
При этом представитель КНР подчеркнул, что «появление ядерного оружия в Азиатско-Тихоокеанском регионе серьёзно подорвёт региональную стабильность и спровоцирует эскалацию рисков ядерной конфронтации, а также напрямую затронет стратегические интересы Китая».
Ранее «Фонтанка» писала, что сам Китай пообещал, что не будет применять ядерное оружие первым, и потребовал от США вывести его из Европы. В Белом доме, в свою очередь, заявили о желании начать переговоры с Россией по новому документу о контроле над стратегическим наступательным вооружением, который мог бы заменить предыдущий договор ДСНВ-3, истекающий в 2026 году.