Китай пообещал, что не будет применять ядерное оружие первым

Китай не намерен применять ядерное оружие первым вне зависимости от обстоятельств, поскольку привержен стратегии самообороны в ядерной сфере. Об этом в ходе конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 2 августа в Нью-Йорке заявил руководитель департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
«Китай привержен пути мирного развития и ядерной стратегии самообороны и обязуется никогда не применять первым ядерное оружие ни при каких обстоятельствах», — отметил представитель МИД КНР, которого цитирует ТАСС.
При этом Фу Цун также отметил, что Китай сохраняет свои ядерные запасы на минимальном уровне для обеспечения защиты национальной безопасности и не соревнуется с другими странами в количестве и возможностях в этой сфере.
«Фонтанка» писала, что ранее о том, при каких условиях могут рассмотреть возможность применения ядерного оружия Соединённые Штаты Америки, на конференции ДНЯО рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен. При этом президент РФ Владимир Путин в своём приветственном слове к участникам ДНЯО заявил, что в случае ядерной войны победителей быть не может, и поэтому она никогда не должна быть развязана.