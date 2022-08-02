Китай пообещал, что не будет применять ядерное оружие первым

Китай не намерен применять ядерное оружие первым вне зависимости от обстоятельств, поскольку привержен стратегии самообороны в ядерной сфере. Об этом в ходе конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 2 августа в Нью-Йорке заявил руководитель департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.



«Китай привержен пути мирного развития и ядерной стратегии самообороны и обязуется никогда не применять первым ядерное оружие ни при каких обстоятельствах», — отметил представитель МИД КНР, которого цитирует ТАСС.

