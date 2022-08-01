Путин заявил, что в случае ядерной войны победителя не будет

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае ядерной войны победителей быть не может, и она никогда не должна быть развязана. Кроме этого, глава государства отметил, что Россия последовательно следует букве и духу договора о нераспространении ядерного оружия.



«Как государство-участник ДНЯО и один из его депозитариев, Россия последовательно следует букве и духу договора», — подчеркнул Путин (цитата пресс-службы Кремля) 1 августа во время приветствия участникам и гостям X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.

