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    Путин заявил, что в случае ядерной войны победителя не будет

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    Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае ядерной войны победителей быть не может, и она никогда не должна быть развязана. Кроме этого, глава государства отметил, что Россия последовательно следует букве и духу договора о нераспространении ядерного оружия.

    «Как государство-участник ДНЯО и один из его депозитариев, Россия последовательно следует букве и духу договора», — подчеркнул Путин (цитата пресс-службы Кремля) 1 августа во время приветствия участникам и гостям X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия.

    Также президент заявил о полном выполнении Россией взятых на себя обязательств в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений. «Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества», — резюмировал Путин.

    Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов оперативно провести переговоры с Москвой о новой системе контроля за ядерным оружием, которая заменит истекающий в 2026 году договор СНВ-3.

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