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    Байден заявил, что Вашингтон готов к переговорам с Россией о новой системе контроля за вооружениями

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    Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов оперативно провести переговоры с Москвой о новой системе контроля за ядерным оружием, которая заменит истекающий в 2026 году договор СНВ-3. Он также отметил, что в обсуждении должен участвовать Китай, сообщается 1 августа на сайте Белого дома.

    «Моя администрация готова оперативно провести переговоры по новой системе контроля за вооружениями на замену СНВ-3, который истекает в 2026 году... Россия должна продемонстрировать, что готова возобновить работу с США по контролю за ядерными вооружениями»,— сказал американский лидер.

    США 2 июня заявляли, что хотят продлить действие договора после 2026 года. Посол России в США Анатолий Антонов 11 июня предложил начать переговоры.

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