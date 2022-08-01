Байден заявил, что Вашингтон готов к переговорам с Россией о новой системе контроля за вооружениями

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов оперативно провести переговоры с Москвой о новой системе контроля за ядерным оружием, которая заменит истекающий в 2026 году договор СНВ-3. Он также отметил, что в обсуждении должен участвовать Китай, сообщается 1 августа на сайте Белого дома.



«Моя администрация готова оперативно провести переговоры по новой системе контроля за вооружениями на замену СНВ-3, который истекает в 2026 году... Россия должна продемонстрировать, что готова возобновить работу с США по контролю за ядерными вооружениями»,— сказал американский лидер.