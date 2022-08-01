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    Блинкен рассказал, при каких условиях США могут рассмотреть возможность применения ядерного оружия

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    США могут рассмотреть возможность применения ядерного оружия лишь в чрезвычайных обстоятельствах. Об этом, выступая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), 1 августа заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    «Пока существуют ядерные вооружения, фундаментальная роль американских ядерных вооружений будет заключаться в том, чтобы сдерживать ядерные нападения на Соединенные Штаты, на наших союзников и партнеров, — отметил Блинкен (цитата по ТАСС). — Соединенные Штаты рассматривали бы возможность применения ядерных вооружений только в чрезвычайных обстоятельствах, для защиты жизненно важных интересов США, союзников и партнеров».

    Напомним, ранее в своем приветствии к участникам и гостям X Конференции ДНЯО президент РФ Владимир Путин заявил, что победителя в случае ядерной войны в мире не будет. До этого президент США Джо Байден заявлял, что Вашингтон готов оперативно провести переговоры с Москвой о новой системе контроля за ядерным оружием, которая заменит истекающий в 2026 году договор СНВ-3.

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