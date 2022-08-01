Блинкен рассказал, при каких условиях США могут рассмотреть возможность применения ядерного оружия

США могут рассмотреть возможность применения ядерного оружия лишь в чрезвычайных обстоятельствах. Об этом, выступая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), 1 августа заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.



«Пока существуют ядерные вооружения, фундаментальная роль американских ядерных вооружений будет заключаться в том, чтобы сдерживать ядерные нападения на Соединенные Штаты, на наших союзников и партнеров, — отметил Блинкен (цитата по ТАСС). — Соединенные Штаты рассматривали бы возможность применения ядерных вооружений только в чрезвычайных обстоятельствах, для защиты жизненно важных интересов США, союзников и партнеров».

