В США заявили о готовности подписать с Россией новый договор по ядерному оружию

Соединённые Штаты Америки заявили о желании начать переговоры с Россией по новому документу о контроле над стратегическим наступательным вооружением, который мог бы заменить предыдущий договор ДСНВ-3, истекающий в 2026 году. Об этом заявила в минувшую среду, 3 августа, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.



«Мы достигли прогресса, две крупнейшие ядерные державы сократили свои ядерные арсеналы. Это работа, которую мы делали в течение нескольких лет, — отметила Дженкинс (цитата по ТАСС). — Мы надеемся получить новое соглашение. Новый Договор об СНВ истекает в 2026 году. Мы хотим вернуться за стол переговоров и начать диалог с Россией».

