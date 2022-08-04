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    В США заявили о готовности подписать с Россией новый договор по ядерному оружию

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    Соединённые Штаты Америки заявили о желании начать переговоры с Россией по новому документу о контроле над стратегическим наступательным вооружением, который мог бы заменить предыдущий договор ДСНВ-3, истекающий в 2026 году. Об этом заявила в минувшую среду, 3 августа, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

    «Мы достигли прогресса, две крупнейшие ядерные державы сократили свои ядерные арсеналы. Это работа, которую мы делали в течение нескольких лет, — отметила Дженкинс (цитата по ТАСС). — Мы надеемся получить новое соглашение. Новый Договор об СНВ истекает в 2026 году. Мы хотим вернуться за стол переговоров и начать диалог с Россией».

    При этом заместитель госсекретаря США подчеркнула, что конкретных сроков возможного возобновления диалога в этой области пока нет.

    Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов оперативно провести переговоры с Москвой о новой системе контроля за ядерным оружием, которая заменит истекающий в 2026 году договор СНВ-3.

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