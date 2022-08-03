Китай потребовал от США вывести всё ядерное оружие из Европы

Глава делегации КНР на конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), руководитель департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цонг заявил, что США должны вывести всё ядерное оружие из Европы.



«США следует вывести всё их ядерное оружие из Европы и воздержаться от размещения ядерного оружия в любом другом регионе», — цитирует Фу Цонга в ночь на 3 августа РИА Новости.



Напомним, ранее представитель МИД Китая подчеркнул, что его страна не намерена применять ядерное оружие первой вне зависимости от обстоятельств, поскольку привержена стратегии самообороны в ядерной сфере.

