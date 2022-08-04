На Шри-Ланке арестовали Иосифа Сталина

Мужчину, названного в честь руководителя СССР, заключили под стражу 3 августа за проведение демонстрации в мае вопреки постановлению суда. Об этом сообщает The Guardian Nigeria .

На Шри-Ланке арестовали человека с необычным именем. В авангарде протестов, приведших к отстранению президента Готабая Раджапакса, находился... Иосиф Сталин — лидер профсоюза учителей.

Отмечается, что десятки других активистов были арестованы из-за обвинений в порче государственного имущества во время акций протестов.

В марте 2022 года на Шри-Ланке на фоне серьезного экономического кризиса, дефицита топлива и государственного банкротства начались протесты, сопровождаемые требованиями об отставке правительства президента Готабаи Раджапаксы. В июне Раджапакса написал обращение к Владимиру Путину, попросив кредитной поддержки для импорта топлива.



Спустя месяц протестующие захватили резиденцию президента в Коломбо, вынудив его покинуть здание и уйти в «безопасное место» и подписать заявление об отставке.



Экс-президент островного государства Готабая Раджапакса бежал из страны и транзитом через Мальдивы вылетел в Сингапур.

