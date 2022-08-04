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    Мишустин утвердил план развития Севморпути за 1,8 триллиона

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    Правительство РФ утвердило план развития Северного морского пути до 2035 года. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано 4 августа на сайте кабмина.

    Всего в плане — более 150 мероприятий. В их числе: строительство терминала сжиженного природного газа и газового конденсата «Утренний», нефтеналивного терминала «Бухта Север», угольного терминала «Енисей». Помимо этого, предполагается строительство береговых и гидротехнических сооружений для обеспечения Баимского месторождения, создание морских перегрузочных комплексов сжиженного природного газа в Камчатском крае и Мурманской области, порта-хаба для организации транзитных перевозок во Владивостоке и ряд других проектов.

    Общий объём финансирования мероприятий плана составляет почти 1,8 трлн рублей.

    Ранее «Фонтанка» писала, что правительство РФ пообещало ежегодно направлять более полумиллиарда рублей на субсидирование перевозок по Севморпути. Также сообщалось, что до 2030 года перевозки по Севморпути должны превысить 200 млн тонн.

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