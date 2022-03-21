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Правительство будет ежегодно направлять более полумиллиарда рублей на субсидирование перевозок по Севморпути

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что отечественным судоходным компаниям, выполняющим в течение года по меньшей мере два круговых рейса по Северному морскому пути, будут доступны «специальные субсидии». Глава правительства также отметил, что на субсидирование в трехлетнем федеральном бюджете страны предусмотрено по 560 млн рублей ежегодно. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщает сайт кабмина.

Субсидирования регулярных каботажных перевозок между портами Санкт-Петербург и Мурманск и регионами Дальнего Востока будет осуществляться в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути». Постановление было подписано 18 марта 2022 года.

Северный морской путь — это кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком. Через него осуществляется ввоз продовольствия, оборудования и топлива в порты Арктики, а в обратную сторону вывозятся природные ископаемые и лес.

По итогам 2021 года объем грузоперевозок по Севморпути составил 34,85 млн тонн.

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Комментарии (5)

SlawaPiter
Мишаня, так ты обоснуй кому и за что МЫ платим, чьи грузы и куда сопровождаются.
***_555
На скромный домик на берегу около южного морского пути РФ.
Dmitry Antonov
Морские перевозки - это бизнес, который приносит прибыль.
А зачем и кому нужны перевозки, которые убыточны изначально?
Кто и какую прибыль здесь может иметь? Какая и кому польза от этого?
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