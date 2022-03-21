Правительство будет ежегодно направлять более полумиллиарда рублей на субсидирование перевозок по Севморпути

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что отечественным судоходным компаниям, выполняющим в течение года по меньшей мере два круговых рейса по Северному морскому пути, будут доступны «специальные субсидии». Глава правительства также отметил, что на субсидирование в трехлетнем федеральном бюджете страны предусмотрено по 560 млн рублей ежегодно. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщает сайт кабмина.



Субсидирования регулярных каботажных перевозок между портами Санкт-Петербург и Мурманск и регионами Дальнего Востока будет осуществляться в рамках федерального проекта «Развитие Северного морского пути». Постановление было подписано 18 марта 2022 года.

