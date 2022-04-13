До 2030 года перевозки по Севморпути должны превысить 200 млн тонн

Объем перевозок по Северному морскому пути (СМП) до 2030 года должен превысить 200 миллионов тонн, заявил 13 апреля полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на совещании по развитию Арктической зоны, сообщает пресс-служба Кремля. Это в шесть раз больше, чем текущий оборот пути.
«Северный морской путь позволяет завозить необходимые материалы для строительства проектов, транспортирует сырье и готовую продукцию, по сути, сшивает российский Север. Стратегической задачей является создание на базе СМП нового глобального транспортного коридора. Увеличение грузопотока требует значительной работы в целях обеспечения надежной, безопасной транспортировки грузов — эта работа проводится», — сказал Юрий Трутнев.
Сейчас на российских верфях строятся четыре атомных ледокола. До 2030 года планируется построить еще шесть, четыре из них — за внебюджетные средства. Основной грузопоток по Севморпути до 2024 года обеспечат компании «Новатэк», «Газпромнефть», «Роснефть» и «Северная звезда».
Ранее глава Минвостокразвития Россия Алексей Чекунов сообщал, что в ближайшие пять лет объем грузооборота по Северному морскому пути может вырасти в пять раз. По итогам 2021 года перевозки по Севморпути составили 34,85 миллиона тонн, на 5,7% больше, чем итоговый показатель 2020 года — тогда было перевезено 32,97 миллиона тонн.