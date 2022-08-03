Установлена связь с работниками горящего склада OZON в подмосковной Истре, медпомощь им не требуется

Спасателям удалось установить связь с сотрудниками горящего склада OZON в подмосковной Истре, медицинская помощь им не требуется. Об этом поздно вечером в среду, 3 августа, со ссылкой на экстренные службы сообщает «Интерфакс».



«Руководству удалось связаться с работниками. Местонахождение установлено. Медпомощь не требуется», — уточнил собеседник агентства.



Ранее появилась информация, что во время пожара на складе OZON в Истре не удалось установить местонахождение порядка 20 работников — они не выходили на связь.

