Установлена связь с работниками горящего склада OZON в подмосковной Истре, медпомощь им не требуется

Спасателям удалось установить связь с сотрудниками горящего склада OZON в подмосковной Истре, медицинская помощь им не требуется. Об этом поздно вечером в среду, 3 августа, со ссылкой на экстренные службы сообщает «Интерфакс».
«Руководству удалось связаться с работниками. Местонахождение установлено. Медпомощь не требуется», — уточнил собеседник агентства.
Ранее появилась информация, что во время пожара на складе OZON в Истре не удалось установить местонахождение порядка 20 работников — они не выходили на связь.
До этого первый замглавы МЧС России Александр Чуприян сообщал, что с начала пожара спасатели по-прежнему не могут найти двоих сотрудников подмосковного склада OZON.
По последним данным, огонь уничтожил 50 тысяч кв. метров. Известно о 13 пострадавших. В настоящий момент пожар на складе локализован. В качестве основной версии ЧП рассматривается поджог.