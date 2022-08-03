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    МЧС: При пожаре на складе OZON в подмосковной Истре пропали без вести двое

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    Двоих сотрудников подмосковного склада OZON спасатели по-прежнему не могут найти с начала пожара. Об этом вечером 3 августа сообщил первый замглавы МЧС России Александр Чуприян.

    «В штабе мне заявили, что не могут определить судьбу двух человек», — рассказал Чуприян в эфире телеканалу «Россия-24» (ВГТРК).

    По его словам, спасателям удалось обследовать сгоревшие отсеки помещения, людей там не нашли.

    По данным спасателей, тушение пожара на складе OZON в Истре осложняется конструктивными особенностями здания и жаркой погодой. К ликвидации возгорания привлечена авиация МЧС.

    Напомним, что в качестве основной версии ЧП, как сообщалось ранее, рассматривается поджог. По последним данным, огонь уничтожил 50 тысяч кв. метров. Известно о 13 пострадавших. Ранее сообщалось о погибшем, однако в МЧС утверждают, что подтверждения этому пока нет.

    Позднее стало известно, что горящий в Подмосковье склад OZON обрушился на площади 22 тыс. квадратных метров.

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