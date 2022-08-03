МЧС: При пожаре на складе OZON в подмосковной Истре пропали без вести двое

Двоих сотрудников подмосковного склада OZON спасатели по-прежнему не могут найти с начала пожара. Об этом вечером 3 августа сообщил первый замглавы МЧС России Александр Чуприян.



«В штабе мне заявили, что не могут определить судьбу двух человек», — рассказал Чуприян в эфире телеканалу «Россия-24» (ВГТРК).



По его словам, спасателям удалось обследовать сгоревшие отсеки помещения, людей там не нашли.



По данным спасателей, тушение пожара на складе OZON в Истре осложняется конструктивными особенностями здания и жаркой погодой. К ликвидации возгорания привлечена авиация МЧС.

