МЧС: При пожаре на складе OZON в подмосковной Истре пропали без вести двое

Двоих сотрудников подмосковного склада OZON спасатели по-прежнему не могут найти с начала пожара. Об этом вечером 3 августа сообщил первый замглавы МЧС России Александр Чуприян.
«В штабе мне заявили, что не могут определить судьбу двух человек», — рассказал Чуприян в эфире телеканалу «Россия-24» (ВГТРК).
По его словам, спасателям удалось обследовать сгоревшие отсеки помещения, людей там не нашли.
По данным спасателей, тушение пожара на складе OZON в Истре осложняется конструктивными особенностями здания и жаркой погодой. К ликвидации возгорания привлечена авиация МЧС.
Напомним, что в качестве основной версии ЧП, как сообщалось ранее, рассматривается поджог. По последним данным, огонь уничтожил 50 тысяч кв. метров. Известно о 13 пострадавших. Ранее сообщалось о погибшем, однако в МЧС утверждают, что подтверждения этому пока нет.
Позднее стало известно, что горящий в Подмосковье склад OZON обрушился на площади 22 тыс. квадратных метров.