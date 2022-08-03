РИА: Человек погиб при пожаре на складе OZON

Один человек стал жертвой пожара на складе OZON в Подмосковье. Еще 13 пострадали, сообщает 3 августа РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
По словам собеседника агентства, у пострадавших в основном ожоги конечностей и дыхательных путей различной степени.
МЧС России
По последним данным, площадь возгорания увеличилась до 50 тыс. кв. метров. Из здания эвакуировали тысячу человек. К тушению привлечены вертолеты Ми-8 МЧС России, 150 спасателей и 40 единиц техники. Вертолетами Ка-32 уже сброшено 100 тонн воды.
Информация о пожаре на складе в городском округе Истра поступила в МЧС в среду в 12:33. До сих пор его не удается потушить. Страховщики оценивают ущерб в 10 миллиардов рублей, а OZON обещает, что стоимость утраченных и поврежденных заказов будет компенсирована.