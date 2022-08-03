    Пробки

    4/10

    usd60.16eur61.27
    Полет ПелосиДоставайте маскиОчередь за H&MОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    РИА: Человек погиб при пожаре на складе OZON

    3348
    обсудить

    Один человек стал жертвой пожара на складе OZON в Подмосковье. Еще 13 пострадали, сообщает 3 августа РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

    По словам собеседника агентства, у пострадавших в основном ожоги конечностей и дыхательных путей различной степени.

    МЧС России

    По последним данным, площадь возгорания увеличилась до 50 тыс. кв. метров. Из здания эвакуировали тысячу человек. К тушению привлечены вертолеты Ми-8 МЧС России, 150 спасателей и 40 единиц техники. Вертолетами Ка-32 уже сброшено 100 тонн воды.

    Информация о пожаре на складе в городском округе Истра поступила в МЧС в среду в 12:33. До сих пор его не удается потушить. Страховщики оценивают ущерб в 10 миллиардов рублей, а OZON обещает, что стоимость утраченных и поврежденных заказов будет компенсирована.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ6

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close