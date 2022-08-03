РИА: Человек погиб при пожаре на складе OZON

Один человек стал жертвой пожара на складе OZON в Подмосковье. Еще 13 пострадали, сообщает 3 августа РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По словам собеседника агентства, у пострадавших в основном ожоги конечностей и дыхательных путей различной степени.