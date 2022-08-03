При пожаре на складе OZON пострадали 11 человек. Страховщики оценивают ущерб в 10 миллиардов

При пожаре на складе OZON в Истринском районе Подмосковья, предварительно, пострадали 11 человек. Среди причин ЧП есть версия поджога. А ущерб оценивают минимум в десять миллиардов рублей.



О количестве пострадавших РИА Новости сообщили в экстренных службах 3 августа. «По предварительной информации, пострадали 11 человек, двое в больнице», — сказал собеседник агентства.



В качестве основных версий пожара в Истре, который уничтожил 35 тысяч квадратных метров складского здания, названы поджог и неисправность электрооборудования. Также говорится, что к возгоранию могли привести сварочные работы в подсобном помещении, пишет MSK1.RU.