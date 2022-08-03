Треть горящего склада OZON в Истре обрушилась

Горящий в Подмосковье склад OZON обрушился на площади 22 тысяч квадратных метров. Об этом вечером 3 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.



«По уточненной информации, в результате пожара произошло обрушение кровли и стен склада на площади 22 тысячи квадратных метров», — сказал собеседник агентства.



Компания OZON уже пообещала помочь всем пострадавшим при пожаре. По данным медиков, 12 человек обратились за помощью. 10 получили ее на месте, двое госпитализированы.

