Треть горящего склада OZON в Истре обрушилась

Горящий в Подмосковье склад OZON обрушился на площади 22 тысяч квадратных метров. Об этом вечером 3 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
«По уточненной информации, в результате пожара произошло обрушение кровли и стен склада на площади 22 тысячи квадратных метров», — сказал собеседник агентства.
Компания OZON уже пообещала помочь всем пострадавшим при пожаре. По данным медиков, 12 человек обратились за помощью. 10 получили ее на месте, двое госпитализированы.
В качестве основной версии ЧП, как сообщалось ранее, рассматривается поджог. По последним данным, огонь уничтожил 50 тысяч квадратных метров. Известно о 13 пострадавших. Ранее сообщалось о погибшем, однако в МЧС утверждают, что подтверждения этому пока нет.
Для тушения пожара на складе в Истре вылетел вертолёт Ми-8. Сейчас на месте происшествия работают более 150 человек и порядка 40 единиц техники. Вертолетами Ка-32 уже сброшено 100 тонн воды, сообщает МЧС России.