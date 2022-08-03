Поджог рассматривают как основную версию пожара на складе OZON в Подмосковье

Поджог рассматривается в качестве основной версии пожара на складе OZON в Истринском районе Подмосковья. По последним данным, огонь уничтожил 50 тысяч квадратных метров. Известно о 13 пострадавших и одном погибшем.
Подробности о вероятной причине случившегося сообщили РИА Новости в экстренных службах. Ранее среди версий называлось нарушение техники безопасности.
Вероятный момент начала пожара ранее появился в Сети.
Для тушения пожара на складе в Истре вылетел вертолёт Ми-8. Сейчас на месте происшествия работают более 150 человек и порядка 40 единиц техники. Вертолетами Ка-32 уже сброшено 100 тонн воды, сообщает МЧС России.
Ущерб от пожара оценивается в сумму более 10 млрд рублей. Компания заверила, что компенсирует стоимость утраченных товаров.