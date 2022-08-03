Пожар на складе OZON в Истре локализован

Спасатели локализовали пожар на горящем складе OZON в подмосковной Истре на площади 55 тыс. кв. метров. Об этом со ссылкой на экстренные службы региона вечером в среду, 3 августа, сообщает «Интерфакс».



В пресс-службе МЧС России факт локализации возгорания подтвердили. «В 21:17 пожар локализован», — уточнили в ведомстве.



Напомним, ранее первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян заявил, что двоих сотрудников подмосковного склада OZON спасатели по-прежнему не могут найти с начала пожара.

