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    Экономика и санкции

    «Газпром»: Турбину для «Северного потока» невозможно вернуть из-за санкций

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    Антироссийские санкции со стороны стран Запада делают невозможной поставку газотурбинного двигателя на КС «Портовая», необходимого для «Северного потока». Об этом 3 августа заявили в «Газпроме».

    «Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной», — сказано в сообщении.

    Речь идет о турбине, которая в прошлом году была отправлена на ремонт в Канаду, но ее возвращение оказалось осложнено из-за санкций. По данным Siemens, сейчас двигатель находится в Германии, его даже осмотрел канцлер ФРГ Олаф Шольц. В «Газпроме» не спешат принимать ее назад, пока не получат необходимые документы о том, что она не является санкционным товаром, при этом в Берлине считают, что никакие бумаги не нужны.

    «Газпром» сообщал о намерении снизить поставки по «Северному потоку» с 27 июля до 33 миллионов кубометров в сутки или меньше. Это пятая часть номинальной мощности магистрали. Решение связано с тем, что еще одной турбине КС «Портовая» требуется ремонт, а другая пока так и не вернулась в Россию.

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