«Газпром»: Турбину для «Северного потока» невозможно вернуть из-за санкций

Антироссийские санкции со стороны стран Запада делают невозможной поставку газотурбинного двигателя на КС «Портовая», необходимого для «Северного потока». Об этом 3 августа заявили в «Газпроме».



«Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС «Портовая» невозможной», — сказано в сообщении.



Речь идет о турбине, которая в прошлом году была отправлена на ремонт в Канаду, но ее возвращение оказалось осложнено из-за санкций. По данным Siemens, сейчас двигатель находится в Германии, его даже осмотрел канцлер ФРГ Олаф Шольц. В «Газпроме» не спешат принимать ее назад, пока не получат необходимые документы о том, что она не является санкционным товаром, при этом в Берлине считают, что никакие бумаги не нужны.