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    Четыре машины «заняли очередь», собравшись в «паровозик» у «Галереи» на Лиговском

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    Массовое ДТП произошло днем 3 августа в центре Петербурга. «Паровозик» и близость к ТЦ, где сегодня открылся магазин H&M, тут же запустили волну шуток про очередь.

    Четыре легковых автомобиля собрались в «паровозик» в левом ряду Лиговского проспекта в направлении площади Восстания, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Авария произошла прямо напротив ТЦ «Галерея», что острые на язык пользователи интернета не могли не связать с огромными очередями в открывшийся H&M. «Походу тоже очередь занимают», — шутит участник группы Арсен.

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    К открытию магазина шведской одежды H&M в «Галерее» утром 3 августа собралось больше сотни покупателей. Очередь растянулась до Московского вокзала. H&M открывает свои российские магазины, чтобы распродать остатки перед окончательным уходом из РФ. Открытие назначили на начало августа, и уже первого числа в Москве собрались толпы у магазинов, хотя точной даты компания не называла.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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