Четыре машины «заняли очередь», собравшись в «паровозик» у «Галереи» на Лиговском

Массовое ДТП произошло днем 3 августа в центре Петербурга. «Паровозик» и близость к ТЦ, где сегодня открылся магазин H&M, тут же запустили волну шуток про очередь.

Четыре легковых автомобиля собрались в «паровозик» в левом ряду Лиговского проспекта в направлении площади Восстания, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Авария произошла прямо напротив ТЦ «Галерея», что острые на язык пользователи интернета не могли не связать с огромными очередями в открывшийся H&M. «Походу тоже очередь занимают», — шутит участник группы Арсен.