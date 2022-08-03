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    Очередь — до Московского вокзала. В Петербурге открылся H&M

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    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
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    На открытие магазина H&M в ТРК «Галерея» выстроилась очередь до Московского вокзала. Об этом 3 августа сообщает корреспондент «Фонтанки», пришедший на место.

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    Магазин шведской одежды H&M открылся утром в среду. Очередь начала собираться еще в 9 утра. К открытию собралось больше сотни покупателей.

    Хвост очереди, как увидел корреспондент, растянулся до Московского вокзала.

    «Будем работать до 23:00, до закрытия ТЦ», — рассказали продавцы.

    Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»

    «Мне нравится, как выглядит эта одежда. Качество белья нравится. Рада, что открыли. Все, что взяла мерить, — не куплю. Оставлю джинсы, кофту и рубашку», — поделилась причиной прихода в магазин одна из посетительниц. В руках у нее была охапка вещей.

    Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»

    Ранее в H&M объявили о продаже остатков товара перед окончательным закрытием в России. Открытие магазинов было запланировано на начало августа, конкретная дата не называлась. Покупатели отреагировали соответственно: у магазинов в Москве 1 августа собралось много людей.

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