Очередь — до Московского вокзала. В Петербурге открылся H&M

На открытие магазина H&M в ТРК «Галерея» выстроилась очередь до Московского вокзала. Об этом 3 августа сообщает корреспондент «Фонтанки», пришедший на место.
Магазин шведской одежды H&M открылся утром в среду. Очередь начала собираться еще в 9 утра. К открытию собралось больше сотни покупателей.
Хвост очереди, как увидел корреспондент, растянулся до Московского вокзала.
«Будем работать до 23:00, до закрытия ТЦ», — рассказали продавцы.
Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
«Мне нравится, как выглядит эта одежда. Качество белья нравится. Рада, что открыли. Все, что взяла мерить, — не куплю. Оставлю джинсы, кофту и рубашку», — поделилась причиной прихода в магазин одна из посетительниц. В руках у нее была охапка вещей.