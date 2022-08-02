Сенат США в среду может проголосовать за присоединение Швеции и Финляндии к НАТО

Американские сенаторы уже в эту среду могут проголосовать за вхождение Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Об этом заявил лидер демократов в палате Чак Шумер, сообщает поздно вечером 2 января РИА Новости.

«Я очень надеюсь, что мы сможем решить по НАТО завтра. Похоже, что мы и там приближаемся к соглашению о поправках», — сказал Шумер журналистам.

Документы о присоединении к НАТО двух стран ранее ратифицировали законодательные органы 20 из 30 государств, являющихся членами альянса. Первыми были канадцы. И Финляндия, и Швеция отказались от нейтралитета после начала спецоперации на Украине.