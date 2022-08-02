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    Сенат США в среду может проголосовать за присоединение Швеции и Финляндии к НАТО

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    Американские сенаторы уже в эту среду могут проголосовать за вхождение Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Об этом заявил лидер демократов в палате Чак Шумер, сообщает поздно вечером 2 января РИА Новости.

    «Я очень надеюсь, что мы сможем решить по НАТО завтра. Похоже, что мы и там приближаемся к соглашению о поправках», — сказал Шумер журналистам.

    Документы о присоединении к НАТО двух стран ранее ратифицировали законодательные органы 20 из 30 государств, являющихся членами альянса. Первыми были канадцы. И Финляндия, и Швеция отказались от нейтралитета после начала спецоперации на Украине.

    Напомним, что 29 июня лидеры стран НАТО на саммите официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс. Полноправными членами организации страны смогут стать только после того, как документы будут ратифицированы всеми членами союза. 5 июля вступление Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировала первая страна — Канада.

    Проблема заключалась в Турции — там утверждали, что Швеция и Финляндия покрывают террористов. Однако сторонам удалось договориться.

    В МИД РФ по этому поводу заявили, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО снизит возможности для «мирного сотрудничества».

    Как отметил президент РФ Владимир Путин, в том случае, если в Швеции и Финляндии будет размещена военная инфраструктура НАТО, Россия «вынуждена будет отвечать зеркально».

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